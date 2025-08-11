Goldman Sachs-makrotrader Bobby Molavi advarer i et notat mandag ettermiddag om at aksjemarkedet ikke lenger er en god eller relevant målestokk for økonomien, og «det bekymrer meg».

«Something wicked this way comes … Det er ingenting som litt Shakespeare for å skape dramatikk. Men jeg føler faktisk at noe merkelig er i ferd med å skje i markedene,» skriver makrotraderen.

Han forklarer at de gigantiske tech-selskapene på Wall Street styrer nesten hele aksjemarkedet. Og alle bekymringer raderes bort på få nanosekunder på grunn av et enormt kjøpepress – mekaniske kjøpskrefter (risk control/CTA/vol-paritet), retailinvestorer som fortsatt sliter ut kjøpsknappen, samt selskapers tilbakekjøpsprogrammer.

«Vi lever i et miljø der markedet er smalere enn noensinne,» fastslår han.

Blandede signaler

Wall Street ligger på rekordnivåer drevet av AI-investeringer, samtidig som makrotall og forbrukerdata peker mot avmatning.

I tillegg ser man store sektorforskjeller og uvanlig høy volatilitet rundt kvartalstall, der positive resultater belønnes mindre enn på 25 år, mens negative overraskelser straffes hardere enn på et tiår, påpeker traderen.

«Kan vi være på vei mot et parallelt univers der USA går inn i resesjon … inflasjonen stiger … rentene må holdes høye (på grunn av inflasjon snarere enn økonomisk nedgang) … men markedet likevel når nye rekordnivåer drevet av teknologisektoren? Dette er spørsmålet mange nå prøver å finne svar på. Legg så til at geopolitikk og politikk i økende grad styrer mikrobildet (kortsiktig og mellomlang sikt), og at AI kan endre alt og alle,» skriver han.

«Fremtiden har aldri vært mer usikker og utsatt for dramatiske endringer,» heter det.

– Er markedet nå bare fem aksjer?



Nvidia står for 8 prosent av S&P 500, den høyeste andelen for et enkelt selskap siden 1981. Historisk har få selskaper passert 7 prosent, og Molavi påpeker at dette er en uvanlig grad av konsentrasjon.

«Det som bekymrer meg, er hvordan markedene ikke lenger er like nyttige eller relevante som målestokk for økonomien,» skriver Molavi.

Traderen lurer altså på om det er mulig å få en resesjon uten at markedene reagerer på det. Om AI-investeringer, bankenes risikotaking og tysk finanspolitikk kan oppveie svakheter i forbrukersektoren og de strukturelle problemene i Europa.

«For å si det på en annen måte: Er markedet nå bare fem aksjer, tre temaer (AI, banker, forsvar) og én faktor (momentum) – og dermed egentlig ikke et marked i det hele tatt?,» oppsummerer han.