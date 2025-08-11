AI-selskap krakker på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent, Dow Jones er opp 0,1 prosent mens S&P 500 er relativt uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,27 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,7 prosent til 15,86.

Krakk

Programvareselskapet, C3.ai, som spesialiserer seg på kunstig intelligens, stuper 32,0 prosent i åpningsminuttene etter at ledelsen har gått ut med en skuffende guiding for sitt regnskapsmessige første kvartal. Ifølge CNBC forventer C3.ai en omsetning på litt over 70 millioner dollar og et negativt resultat (non-GAAP) på nærmere 58 millioner dollar i kvartalet.

Frisk prising

Goldman Sachs’ leder for amerikansk indekstrading, Shawn Tuteja, advarer om at aksjemarkedet kan få seg en knekk på kort sikt. Han viser blant annet til svakere makrotall og strukket prising.

«Det er ingen hemmelighet at aksjeverdsettelsene ser høye ut, men den virkelige debatten blant kundene våre er om AI har gitt en reprising og gjort historiske verdsettelseskonsepter irrelevante», skriver Tuteja i en rapport.

Kvartalstall

Ifølge Storebrand presenterte 124 selskaper i S&P 500-indeksen tall for andre kvartal i forrige uke.

«Disse selskapene leverte en vekst i marginer på hele 33 prosent i forhold til forrige kvartal, noe som var 10 prosent høyere enn det konsensus av analytikere på Bloomberg forventet», skriver Storebrand i en oppdatering.

Makro

Handelsbanken understreker at den amerikanske inflasjonsrapporten for juli blir et av ukens viktigste nøkkeltall. Økonomene forventer at kjerneprisene vil ha en månedsvekst på 0,3 prosent, mot 0,2 prosent i juni, noe som vil gi en årsvekst på 3,0 prosent, opp fra 2,9 prosent måneden før.

«Oppgangen i kjerneinflasjonen har riktignok vært nokså moderat i det siste. Men vi har samtidig sett tegn til at høyere tollsatser har slått ut i pristallene, og da særlig for utsatte importvarer som møbler og husholdningsapparater, for å nevne noe. Etter de siste handelsavtalene er også den gjennomsnittlige amerikanske tollsatsen hevet til om lag 15 prosent, fra effektive 13 prosent tidligere», skriver Handelsbanken i en oppdatering.