Nedgang på Oslo Børs: Gullaksje ble børsvinner

Oslo Børs endte dagen ned 0,7 prosent til 1.611,97 poeng.

Dagens bevegelser

I morgentimene mandag ble det kjent at det danske havvindselskapet Ørsted, som Equinor har investert store summer i, skal hente inn nær 96 milliarder norske kroner, tilsvarende 45 prosent av selskapets markedsverdi. Emisjonen er garantert ved at den danske staten forplikter seg til å tegne sin eierandel på 50,1 prosent, mens resten er fulltegnet av Morgan Stanley.

– Vi har samme standpunkt som da Equinor kjøpte aksjene: De burde aldri ha investert i et selskap i en industri med svært lav lønnsomhet, kommenterte investeringsdirektør Gaute Eie i Eika Kapitalforvaltning til Finansavisen.

Ørsted stupte på København-børsen, og på Oslo Børs endte Equinor ned 1,4 prosent til 249,30 kroner.

Av aksjene som steg mest mandag endte gullgruveaksjen Akobo Minerals på topp, med en oppgang på 88,5 prosent til 1,89 kroner. Gullprodusenten meldte i morges at de nå er det Etiopias statlige pensjonsfonds første internasjonale investering. Fondet vil kjøpe Akobo-aksjer for totalt 3 millioner dollar, noe som gir en eierandel på 7,4 prosent.

Shippingaksjene korrigerte noe ned etter oppgangen forrige uke.

Frontline, som steg fire av fem dager i forrige uke, endte dagen ned 5 prosent til 193,20 kroner. I USA sluttet aksjen 3,4 prosent lavere enn sluttkurs på Oslo Børs fredag. Ifølge Fearnleys var VLCC-ratene før helgen uendret etter flere dager på rad med sterk oppgang.

– Ukraina-krigen, Iran-sanksjoner og Rødehavet er tre usikkerhetsmomenter som er svært potente hver og én, og som i kombinasjon kan vise seg altoverskyggende for utviklingen i tankmarkedet, advarer analytiker Petter Haugen i ABG Sundal Collier.

Höegh Autoliners falt 2,1 prosent til 110,70 kroner, mens Wallenius Wilhelmsen falt 2,5 prosent til 96,10 kroner. Sistnevnte legger på tirsdag frem sine tall for andre kvartal.

BW LPG falt 2,8 prosent til 148,80 kroner, og MPC Container Ships falt 2,2 prosent til 19,52 kroner.

Kongsberg Gruppen falt 1,5 prosent prosent til 293,55 kroner, ned 10 prosent den siste måneden.

To andre forsvarseksponerte aksjer falt også markant. Kitron endte dagen ned 1,8 prosent til 60,05 kroner. Norbit endte ned 4,5 prosent til 193,80 kroner.

Sea1 Offshore steg 2,8 prosent til 29,30 kroner. ABG Sundal Collier har nå tatt opp dekning med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 38 kroner.

Public Property Invest har inngått en avtale om å kjøpe eiendom i Helsinki for 14,8 millioner euro. Aksjen endte dagen ned 0,6 prosent til 24,95 kroner.

Europris falt 1,9 prosent til 94,60 kroner mandag. Selskapet meldte i morgentimene at Anders Lorentzson er ansatt som ny adm. direktør i det svenske datterselskapet ÖoB.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 66,41 dollar, opp 0,8 prosent. Brent-oljen med levering i oktober ble omsatt for 66,92 dollar pr. fat, opp 0,5 prosent.

Aker BP steg 0,2 prosent til 244,40 kroner, mens Vår Energi falt 1 prosent til 34,13 kroner.