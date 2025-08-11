Blåmandag for Ørsted

Danske Ørsted var mandagens store børstaper på vår side av Atlanterhavet. 30 prosent av børsverdien forduftet, etter at fornybarselskapet meldte at det skal utstedes aksjer for 60 milliarder danske kroner. Ørsteds aksjekurs er nå under børsnoteringskursen fra 2016. Selskapet har slitt med en mengde kansellerte prosjekter, særlig i USA og Storbritannia, samt uventet høye kostnader og utfordringer i forsyningskjeden. Nå forsøker ledelsen å styrke balansen, og i tillegg til å selge aksjer skal den europeiske landbaserte vindturbinvirksomheten skilles ut.

Også andre vindkraftselskaper fikk juling, etter Ørsteds overraskende melding. Blant annet var Vestas Wind Systems ned med mer enn 3 prosent.

På New York-børsen var Barrick Mining rundt 3 prosent lavere mandag ettermiddag. Inntektsveksten på 16 prosent i andre kvartal skuffet noe, men inntjeningen ble likevel bedre enn ventet. Et ankepunkt er at gullproduksjonen sank til 797 000 unser, fra 948 000 unser i samme periode året før. Kvartalsrapporten viser at en kraftig stigende gullpris ikke er det eneste som påvirker gullgruvenes tall. For eksempel ble Barrick tidligere i år tvunget til å stenge et anlegg i Mali, der myndighetene aktivt stikker kjepper i hjulene på virksomheten. En annen risiko er potensielle tollavgifter på gull importert av amerikanske kjøpere.

Dole, som blant annet er kjent for ananas og andre tropiske frukter, fikk et kursfall på nesten 5 prosent. Her overrasket omsetningsveksten på 14 prosent positivt, men bunnlinjen ble rammet av et tap i segmentet ferske grønnsaker, som nå er solgt til Arable Capital Partners for 140 millioner dollar.

Også Rumble la frem tall for andre kvartal. Selskapet vil neppe true den ledende rivalen YouTube med det første, ettersom antallet aktive månedlige brukere faktisk krympet til 51 millioner, fra 59 millioner i første kvartal. I tillegg økte underskuddet i forhold til samme periode året før. Aksjen steg likevel med nesten 12 prosent.