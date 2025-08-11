Dermed er Oljefondet (NBIM) kun investert i selskapene som er på Finansdepartementets referanseindeks på 50 selskaper.
Det skjer etter at det forrige uke kom ut at Oljefondet har hatt monstergevinst på det israelske selskapet Bet Shemesh Engines, er NBIM nå i gang med prosessen hvor det «forenkler forvalningen i Israel».
«Fondet var ved utgangen av halvåret investert i totalt 61 israelske selskaper. 11 av disse selskapene er ikke en del av Finansdepartementets referanseindeks», skriver NBIM.
Etter forrige ukes bråk har nå NBIM besluttet at alle investeringer i israelske selskaper som ikke er i Finansdepartementets referanseindeks skal selges så snart som mulig. I tillegg sier NBIM opp alle avtaler med eksterne forvaltere i Israel.
Fortsatt tillit til Tangen
Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen mandag ettermiddag, etter nyheten kom ut.
– Avtalen med de eksterne forvalterne i Israel er avsluttet, og forvaltningen er flyttet til Norges Bank for å gå gjennom investeringene, sier Stoltenberg.
– Jeg hadde møter med Norges Bank og Etikkrådet hvor jeg understreket alvoret i situasjonen.
Han sier Norge skal ikke være investert i selskaper som bidrar til Israels krigføring i Gaza, eller okkupasjonen av Vestbredden.
– Tiltakene som offentliggjøres i dag er første viktige skritt.
På spørsmål om Norge har bidratt til Israels brudd på folkeretten sier finansministeren at «det er ikke det som ligger i beslutningen fra Norges Bank». Han understreker at dette er første skritt og sier det vil komme flere tiltak.
På spørsmål om han fortsatt har tillit til Nicolai Tangen svarer Stoltenberg tydelig:
– Jeg har fortsatt tillit til ham.
Økte eierskapet
Beslutningen ble tatt «tidlig forrige uke». I ettertid har Oljefondet fulgt det opp, og skriver mandag at det nå har solgt seg helt ut av selskapene som ikke inngår i Finansdepartementets referanseindeks.
Oljefondet «er nå helt ute av disse investeringene», skriver NBIM.
– Grepene vi gjør tar ned risikoen gjennom å forenkle forvaltningen i dette markedet og reduserer antallet selskaper som vi og Etikkrådet følger med på, sier Nicolai Tangen, i pressemeldingen.
Bet Shemes Engines' største kunde er det israelske forsvaret (IDF), hvor det blant annet har utført vedlikehold og deleproduksjon for F-16 jagerfly og Apache kamphelikoptre. Aftenposten , som sammen med FriFagbevegelse var de første til å rapportere om eierskapet, skriver at resultatet har styrket seg med 78 prosent fra 2023 til 2024.
Det kom også frem at Oljefondet har økt eierskapet i Bet Shemesh Engines, og eide ved utgangen av 2024 2,09 prosent av selskapet.
Ved utløpet av 2024 så listen over Oljefondets eierskap i Israel slik ut:
Oljefondets investeringer i Israel
|Selskap
|Verdi
|Eierskap
|Teva Pharmaceutical Industries Ltd
|9 307 319 715,00
|3.27%
|Bank Hapoalim BM
|2 525 595 279,00
|1.39%
|ICL Group Ltd
|1 145 929 880,00
|1.58%
|Bank Leumi Le-Israel BM
|1 053 642 567,00
|0.52%
|Mizrahi Tefahot Bank Ltd
|797 712 181,00
|0.63%
|Nice Ltd
|797 682 884,00
|0.66%
|Nova Ltd
|599 903 839,00
|0.92%
|First International Bank Of Israel Ltd/The
|553 671 773,00
|0.99%
|Azrieli Group Ltd
|439 788 332,00
|0.39%
|Phoenix Financial Ltd
|419 648 323,00
|1.01%
|FIBI Holdings Ltd
|345 975 146,00
|1.68%
|Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd
|342 818 805,00
|1.06%
|Shufersal Ltd
|302 133 496,00
|0.96%
|Israel Corp Ltd
|262 662 577,00
|1.17%
|Tower Semiconductor Ltd
|246 453 818,00
|0.38%
|Melisron Ltd
|215 151 551,00
|0.45%
|Big Shopping Centers Ltd
|184 270 646,00
|0.44%
|Next Vision Stabilized Systems Ltd
|183 774 567,00
|1.22%
|Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd
|172 439 509,00
|2.09%
|Retailors Ltd
|156 862 830,00
|1.40%
|IDI Insurance Co Ltd
|149 778 464,00
|2.53%
|Tel Aviv Stock Exchange Ltd
|129 819 873,00
|1.07%
|Israel Discount Bank Ltd
|123 708 946,00
|0.13%
|Enlight Renewable Energy Ltd
|120 497 494,00
|0.52%
|Priortech Ltd
|118 597 693,00
|1.90%
|Oddity Tech Ltd
|107 556 552,00
|0.39%
|Hilan Ltd
|105 388 197,00
|0.68%
|OPC Energy Ltd
|101 429 980,00
|0.43%
|Menora Mivtachim Holdings Ltd
|99 085 139,00
|0.34%
|Scope Metals Group Ltd
|92 904 003,00
|1.68%
|Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd
|90 531 587,00
|1.89%
|Fattal Holdings 1998 Ltd
|78 011 799,00
|0.29%
|Nexxen International Ltd
|76 809 304,00
|1.03%
|Danel Adir Yeoshua Ltd
|73 555 132,00
|0.99%
|Paz Retail And Energy Ltd
|72 864 311,00
|0.49%
|Amos Luzon Development and Energy Group Ltd
|55 886 101,00
|1.71%
|One Software Technologies Ltd
|53 548 606,00
|0.35%
|Camtek Ltd/Israel
|51 661 532,00
|0.12%
|Perion Network Ltd
|47 496 538,00
|1.04%
|Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd
|42 345 946,00
|0.40%
|Strauss Group Ltd
|37 345 212,00
|0.15%
|Gav-Yam Lands Corp Ltd
|32 600 515,00
|0.17%
|Turpaz Industries Ltd
|30 102 642,00
|0.49%
|Tadiran Group Ltd
|27 907 607,00
|0.41%
|Delek Automotive Systems Ltd
|26 498 036,00
|0.31%
|Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd
|25 711 175,00
|0.12%
|Alony Hetz Properties & Investments Ltd
|20 753 520,00
|0.10%
|Amot Investments Ltd
|19 165 775,00
|0.06%
|Airport City Ltd
|18 229 379,00
|0.09%
|Energix-Renewable Energies Ltd
|15 119 911,00
|0.07%
|Sapiens International Corp NV
|14 061 112,00
|0.08%
|Formula Systems 1985 Ltd
|13 077 686,00
|0.09%
|Summit Real Estate Holdings Ltd
|10 013 257,00
|0.08%
|Israel Canada T.R Ltd
|9 376 578,00
|0.07%
|Fox Wizel Ltd
|9 256 531,00
|0.07%
|Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd
|7 978 018,00
|0.06%
|Isracard Ltd
|6 720 477,00
|0.07%
|Reit 1 Ltd
|5 483 008,00
|0.05%
|Kenon Holdings Ltd/Singapore
|5 201 158,00
|0.03%
|Mega Or Holdings Ltd
|4 838 556,00
|0.04%
|Sella Capital Real Estate Ltd
|4 539 335,00
|0.07%
|AFI Properties Ltd
|4 443 660,00
|0.02%
|Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd
|3 549 702,00
|0.02%
|AudioCodes Ltd
|1 362 336,00
|0.04%
|Gilat Satellite Networks Ltd
|69 464,00
|0.00%