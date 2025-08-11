Dermed er Oljefondet (NBIM) kun investert i selskapene som er på Finansdepartementets referanseindeks på 50 selskaper.

Det skjer etter at det forrige uke kom ut at Oljefondet har hatt monstergevinst på det israelske selskapet Bet Shemesh Engines, er NBIM nå i gang med prosessen hvor det «forenkler forvalningen i Israel».

«Fondet var ved utgangen av halvåret investert i totalt 61 israelske selskaper. 11 av disse selskapene er ikke en del av Finansdepartementets referanseindeks», skriver NBIM.

Etter forrige ukes bråk har nå NBIM besluttet at alle investeringer i israelske selskaper som ikke er i Finansdepartementets referanseindeks skal selges så snart som mulig. I tillegg sier NBIM opp alle avtaler med eksterne forvaltere i Israel.

Fortsatt tillit til Tangen

Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen mandag ettermiddag, etter nyheten kom ut.

– Avtalen med de eksterne forvalterne i Israel er avsluttet, og forvaltningen er flyttet til Norges Bank for å gå gjennom investeringene, sier Stoltenberg.

– Jeg hadde møter med Norges Bank og Etikkrådet hvor jeg understreket alvoret i situasjonen.

Han sier Norge skal ikke være investert i selskaper som bidrar til Israels krigføring i Gaza, eller okkupasjonen av Vestbredden.

– Tiltakene som offentliggjøres i dag er første viktige skritt.

På spørsmål om Norge har bidratt til Israels brudd på folkeretten sier finansministeren at «det er ikke det som ligger i beslutningen fra Norges Bank». Han understreker at dette er første skritt og sier det vil komme flere tiltak.

På spørsmål om han fortsatt har tillit til Nicolai Tangen svarer Stoltenberg tydelig:

– Jeg har fortsatt tillit til ham.

Økte eierskapet

Beslutningen ble tatt «tidlig forrige uke». I ettertid har Oljefondet fulgt det opp, og skriver mandag at det nå har solgt seg helt ut av selskapene som ikke inngår i Finansdepartementets referanseindeks.

Oljefondet «er nå helt ute av disse investeringene», skriver NBIM.

– Grepene vi gjør tar ned risikoen gjennom å forenkle forvaltningen i dette markedet og reduserer antallet selskaper som vi og Etikkrådet følger med på, sier Nicolai Tangen, i pressemeldingen.

Bet Shemes Engines' største kunde er det israelske forsvaret (IDF), hvor det blant annet har utført vedlikehold og deleproduksjon for F-16 jagerfly og Apache kamphelikoptre. Aftenposten , som sammen med FriFagbevegelse var de første til å rapportere om eierskapet, skriver at resultatet har styrket seg med 78 prosent fra 2023 til 2024.

Det kom også frem at Oljefondet har økt eierskapet i Bet Shemesh Engines, og eide ved utgangen av 2024 2,09 prosent av selskapet.

