Selger seg ut av Israel: Sparker forvaltere

Oljefondet har solgt seg helt ut av 11 israelske selskaper. Samtidig sies alle israelske forvaltere opp.

Publisert 11. aug. | Oppdatert 11. aug.
Torkel Sinnes
Journalist
Dermed er Oljefondet (NBIM) kun investert i selskapene som er på Finansdepartementets referanseindeks på 50 selskaper.

Det skjer etter at det forrige uke kom ut at Oljefondet har hatt monstergevinst på det israelske selskapet Bet Shemesh Engines, er NBIM nå i gang med prosessen hvor det «forenkler forvalningen i Israel».

«Fondet var ved utgangen av halvåret investert i totalt 61 israelske selskaper. 11 av disse selskapene er ikke en del av Finansdepartementets referanseindeks», skriver NBIM.

Etter forrige ukes bråk har nå NBIM besluttet at alle investeringer i israelske selskaper som ikke er i Finansdepartementets referanseindeks skal selges så snart som mulig. I tillegg sier NBIM opp alle avtaler med eksterne forvaltere i Israel.

Fortsatt tillit til Tangen

Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen mandag ettermiddag, etter nyheten kom ut. 

– Avtalen med de eksterne forvalterne i Israel er avsluttet, og forvaltningen er flyttet til Norges Bank for å gå gjennom investeringene, sier Stoltenberg.

– Jeg hadde møter med Norges Bank og Etikkrådet hvor jeg understreket alvoret i situasjonen.

Han sier Norge skal ikke være investert i selskaper som bidrar til Israels krigføring i Gaza, eller okkupasjonen av Vestbredden.

– Tiltakene som offentliggjøres i dag er første viktige skritt.

På spørsmål om Norge har bidratt til Israels brudd på folkeretten sier finansministeren at «det er ikke det som ligger i beslutningen fra Norges Bank». Han understreker at dette er første skritt og sier det vil komme flere tiltak.

På spørsmål om han fortsatt har tillit til Nicolai Tangen svarer Stoltenberg tydelig:

– Jeg har fortsatt tillit til ham.

Økte eierskapet

Beslutningen ble tatt «tidlig forrige uke». I ettertid har Oljefondet fulgt det opp, og skriver mandag at det nå har solgt seg helt ut av selskapene som ikke inngår i Finansdepartementets referanseindeks. 

Oljefondet «er nå helt ute av disse investeringene», skriver NBIM.

– Grepene vi gjør tar ned risikoen gjennom å forenkle forvaltningen i dette markedet og reduserer antallet selskaper som vi og Etikkrådet følger med på, sier Nicolai Tangen, i pressemeldingen.

Bet Shemes Engines' største kunde er det israelske forsvaret (IDF), hvor det blant annet har utført vedlikehold og deleproduksjon for F-16 jagerfly og Apache kamphelikoptre. Aftenposten , som sammen med FriFagbevegelse var de første til å rapportere om eierskapet, skriver at resultatet har styrket seg med 78 prosent fra 2023 til 2024.

Det kom også frem at Oljefondet har økt eierskapet i Bet Shemesh Engines, og eide ved utgangen av 2024 2,09 prosent av selskapet.

Ved utløpet av 2024 så listen over Oljefondets eierskap i Israel slik ut:

Oljefondets investeringer i Israel

SelskapVerdiEierskap
Teva Pharmaceutical Industries Ltd9 307 319 715,003.27%
Bank Hapoalim BM2 525 595 279,001.39%
ICL Group Ltd1 145 929 880,001.58%
Bank Leumi Le-Israel BM1 053 642 567,000.52%
Mizrahi Tefahot Bank Ltd797 712 181,000.63%
Nice Ltd797 682 884,000.66%
Nova Ltd599 903 839,000.92%
First International Bank Of Israel Ltd/The553 671 773,000.99%
Azrieli Group Ltd439 788 332,000.39%
Phoenix Financial Ltd419 648 323,001.01%
FIBI Holdings Ltd345 975 146,001.68%
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd342 818 805,001.06%
Shufersal Ltd302 133 496,000.96%
Israel Corp Ltd262 662 577,001.17%
Tower Semiconductor Ltd246 453 818,000.38%
Melisron Ltd215 151 551,000.45%
Big Shopping Centers Ltd184 270 646,000.44%
Next Vision Stabilized Systems Ltd183 774 567,001.22%
Bet Shemesh Engines Holdings 1997 Ltd172 439 509,002.09%
Retailors Ltd156 862 830,001.40%
IDI Insurance Co Ltd149 778 464,002.53%
Tel Aviv Stock Exchange Ltd129 819 873,001.07%
Israel Discount Bank Ltd123 708 946,000.13%
Enlight Renewable Energy Ltd120 497 494,000.52%
Priortech Ltd118 597 693,001.90%
Oddity Tech Ltd107 556 552,000.39%
Hilan Ltd105 388 197,000.68%
OPC Energy Ltd101 429 980,000.43%
Menora Mivtachim Holdings Ltd99 085 139,000.34%
Scope Metals Group Ltd92 904 003,001.68%
Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd90 531 587,001.89%
Fattal Holdings 1998 Ltd78 011 799,000.29%
Nexxen International Ltd76 809 304,001.03%
Danel Adir Yeoshua Ltd73 555 132,000.99%
Paz Retail And Energy Ltd72 864 311,000.49%
Amos Luzon Development and Energy Group Ltd55 886 101,001.71%
One Software Technologies Ltd53 548 606,000.35%
Camtek Ltd/Israel51 661 532,000.12%
Perion Network Ltd47 496 538,001.04%
Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd42 345 946,000.40%
Strauss Group Ltd37 345 212,000.15%
Gav-Yam Lands Corp Ltd32 600 515,000.17%
Turpaz Industries Ltd30 102 642,000.49%
Tadiran Group Ltd27 907 607,000.41%
Delek Automotive Systems Ltd26 498 036,000.31%
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd25 711 175,000.12%
Alony Hetz Properties & Investments Ltd20 753 520,000.10%
Amot Investments Ltd19 165 775,000.06%
Airport City Ltd18 229 379,000.09%
Energix-Renewable Energies Ltd15 119 911,000.07%
Sapiens International Corp NV14 061 112,000.08%
Formula Systems 1985 Ltd13 077 686,000.09%
Summit Real Estate Holdings Ltd10 013 257,000.08%
Israel Canada T.R Ltd9 376 578,000.07%
Fox Wizel Ltd9 256 531,000.07%
Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd7 978 018,000.06%
Isracard Ltd6 720 477,000.07%
Reit 1 Ltd5 483 008,000.05%
Kenon Holdings Ltd/Singapore5 201 158,000.03%
Mega Or Holdings Ltd4 838 556,000.04%
Sella Capital Real Estate Ltd4 539 335,000.07%
AFI Properties Ltd4 443 660,000.02%
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd3 549 702,000.02%
AudioCodes Ltd1 362 336,000.04%
Gilat Satellite Networks Ltd69 464,000.00%

