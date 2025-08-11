Mandag kveld snur Wall Street til rødt, med indeksene nær rekordnivåer mens investorene ser frem mot viktige inflasjonstall og et planlagt toppmøte mellom president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin.

Ved 21-tiden er Dow Jones ned 0,5 prosent til 43.974 poeng, S&P 500 ned 0,1 prosent til 6.381 poeng, og Nasdaq Composite ned 0,1 prosent til 21.427 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten ligger på 4,27 prosent, mens fryktindeksen VIX stiger 4,9 prosent til 15,89. 30-åringen ligger på 4,84 prosent.

– Gull vil ikke ilegges toll

Ellers er gullprisen ned 2,5 prosent til 3.405 dollar, til tross for Trumps annonsering på Truth Social kl 19 hvor han skrev «En uttalelse fra Donald J. Trump, president i USA: Gull vil ikke ilegges toll!».

Sølvprisen faller 2,0 prosent til 37,8 dollar. Bitcoin steg kraftig tidligere i dag til 122.225 dollar, men faller tilbake til 119.752 dollar.

Viktige tall

Investorene retter nå blikket mot denne ukens viktige inflasjonstall. Konsumprisindeksen (CPI) kommer tirsdag, mens produsentprisindeksen (PPI) offentliggjøres torsdag. Disse tallene kan bli avgjørende for rentebeslutningen på Federal Reserves septembermøte.

– Det viktigste er CPI-dataene. Det vil definitivt diktere pengepolitikken, sier Jay Woods i Freedom Capital Markets til CNBC.

Markedet priser nå inn 87 prosent sannsynlighet for et rentekutt neste måned, men enkelte strateger advarer mot overdreven optimisme.

– Hvis inflasjonen holder seg høy og forbrukerne fortsetter å bruke penger, er det vanskelig å se behovet for et kutt, sier Sam Stovall i CFRA Research.

Ford stiger etter at selskapet meldte om et to milliarder dollar stort investeringsprosjekt i en fabrikk i Louisville for å lage rimeligere elbiler.

Cannabis-aksjer stiger kraftig etter at president Donald Trump på søndag meldte at han vurderer å nedgradere cannabis fra dagens Schedule I-klassifisering. Tilray, Canopy Growth og Cronos Group stiger henholdsvis 38, 30 og 15 prosent.

Blant andre aksjer stiger Tesla 4,3 prosent, Intel stiger 3,5 prosent og Coinbase stiger 4,0 prosent.

Containergiganten ZIM stiger 13,6 prosent til 17,62 dollar etter oppkjøpsrykter. Det spekuleres i en pris på 20 dollar pr. aksje. Ifølge ryktene er det Ungar som vil kjøpe hele det israelske selskapet og slå det sammen med greske Ray Shipping. ZIM er det niende største containerselskapet i verden, ifølge Alphaliner.