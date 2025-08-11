Goldman Sachs om Trumps toller: – Dette er bare starten

Goldman Sachs advarer nå om at effekten av president Donald Trumps toller på amerikanske forbrukere så vidt har begynt å merkes.

«Bedriftene har hittil tatt mesteparten av smellen, men i månedene fremover vil regningen i økende grad havne hos forbrukerne», skriver sjeføkonom Jan Hatzius.

Ifølge Bloomberg viser tallene at amerikanske husholdninger frem til juni har tatt rundt 22 prosent av tollkostnadene. Dersom mønsteret fra tidligere år gjentar seg, vil tallet stige til hele 67 prosent.

Bedrifter, som hittil har tatt om lag 64 prosent av byrden, vil etter hvert sitte igjen med under 10 prosent.

Konsekvensen blir høyere priser. Goldman anslår at kjerneinflasjonen, et av Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, vil nå 3,2 prosent i desember.

Uten tollpåslag ville tallet vært 2,4 prosent, ifølge Hatzius. Til sammenligning lå inflasjonen på 2,8 prosent i juni.

Rapporten kommer samtidig som rentepolitikken i USA er i sentrum.

Investorer følger nøye med på tirsdagens inflasjonstall for å se om Fed får rom til å kutte renten i september. Nå prises det inn 87 prosent sannsynlighet for et kutt, men usikkerheten rundt tollens inflasjonseffekt gjør veien videre uklar.

Tjent på toll

Goldman peker på at bedriftene hittil har økt prisene gradvis, men at dette vil endre seg.

Innenlandske produsenter som er skjermet for konkurranse har allerede benyttet anledningen til å skru opp prisene og dermed tjent på tollene. Utenlandske eksportører har på sin side tatt rundt 14 prosent av kostnadene, et tall som kan stige til 25 prosent.

«Dette er bare starten på forbrukernes regning», skriver Goldman-økonomene.