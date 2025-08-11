Wall Street endte i rødt: Investorene ser mot Alaska og inflasjonstall

Dow Jones endte ned 0,45 prosent til 43.975 poeng, S&P 500 ned 0,25 prosent til 6.373 poeng, mens Nasdaq Composite falt 0,30 prosent til 21.385 poeng.

Ved stengetid lå den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten på 4,27 prosent, mens fryktindeksen VIX var opp 5,9 prosent til 16,05. 30-åringen var på 4,84 prosent.

Mandag kveld bekreftet en høytstående tjenestemann i Det hvite hus til CNBC at USA utsetter tollen med Kina i ytterligere 90 dager. Dette fikk ikke fart på de amerikanske indeksene.

Les også Trump utsetter Kina-toll med 90 dager Trump har signert en ordre som skyver opptrappingen av amerikanske tollsatser mot Kina tre måneder frem i tid.

Fokus mot nøkkeltall

Investorene retter nå blikket mot denne ukens viktige inflasjonstall.

Konsumprisindeksen kommer tirsdag, mens produsentprisindeksen offentliggjøres torsdag. Disse tallene kan bli avgjørende for rentebeslutningen på Federal Reserves septembermøte.

Markedet priser nå inn 87 prosent sannsynlighet for et rentekutt neste måned, men enkelte strateger advarer mot overdreven optimisme.

Fredag denne uken møtes USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin for samtaler i Alaska. Formålet med møtet er å få en slutt på Ukraina-krigen.

Les også – Allerede en stor Putin-seier Sjeføkonom hevder Russlands president Vladimir Putin er en seierherre allerede fire dager før Ukraina-samtalene med USAs president Donald Trump.

Dagens vinnere

Søndag morgen annonserte Donald Trump at han vurderer å nedgradere dagens cannabis-klassifisering. Dette fikk virkelig fyr på cannabisaksjene, med Tilray, Canopy Growth og Cronos Group opp henholdsvis 41, 26 og 16 prosent.

Det israelske containerselskapet ZIM steg også voldsomme 15,04 prosent til 17,83 dollar pr. aksje, etter rykter om oppkjøp av selskapet. Det spekuleres i en pris på 20 dollar pr. aksje. Ifølge ryktene er det Ungar som vil kjøpe hele det israelske selskapet og slå det sammen med greske Ray Shipping. ZIM er det niende største containerselskapet i verden.

Intel steg 3,66 prosent til 20,68 dollar, Tesla steg 2,84 prosent til 339,03 dollar, mens ELF Beauty steg 9,74 prosent til 111,68 dollar pr. aksje etter en ny Morgan Stanley-analyse.

Les også Boligkonge Ivar Tollefsen: Har tapt 400 mill. på bomkjøp Ivar Tollefsen kjøpte den gamle amerikanske ambassaden for 480 millioner i 2017, sluttsummen ble 1,9 milliarder. Trøsten er et superbillig lån, men verdifallet er gigantisk.

På den andre siden falt Ford 0,13 prosent til 11,16 dollar etter at selskapet meldte om et to milliarder dollar stort investeringsprosjekt i en fabrikk i Louisville for å lage rimeligere elbiler.

Programvareselskapet, C3.ai, som spesialiserer seg på kunstig intelligens, stupte hele 25,60 prosent til 16,47 dollar i etter at ledelsen har gått ut med en skuffende guiding for sitt regnskapsmessige første kvartal.

Salesforce falt 3,28 prosent til 232,62 dollar, og er med det ned over 30 prosent hittil i år.

– Gull vil ikke ilegges toll

Ved stengetid var gullprisen med desember-levering ned 2,5 prosent til 3.405 dollar, etter at Trump mandag kveld kunngjorde at gull fritas for toll.

Sølvprisen falt 2,0 prosent til 37,8 dollar, mens Bitcoin falt til 119.752 dollar, fra høyeste på 122.225 dollar tidligere i dag.