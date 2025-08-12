Trump-ordre løfter Asia-børsene – Tokyo leder an oppgangen

Donald Trump signerte mandag kveld en ordre som skyver opptrappingen av amerikanske tollsatser mot Kina tre måneder frem i tid. Det løfter stemningen på børsene i Asia.

Uten utsettelsen ville amerikanske tollsatser skutt tilbake til nivåene fra april, da handelskrigen mellom verdens to største økonomier var på sitt mest intense. Da lå USAs toll på kinesiske varer på hele 145 prosent, mens Kina svarte med 125 prosent toll på amerikanske produkter.

I stedet beholder nå USA en toll på kinesiske varer på 30 prosent i ytterligere 90 dager, mens Kina i samme periode vil ha 10 prosent toll på amerikanske varer.

I Japan, hvor børsene mandag var stengt, stiger Nikkei 2,70 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,72 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,51 prosent, CSI 300 er opp 0,60 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer marginale 0,09 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller tilbake 0,02 prosent, i India stiger Nifty 50 0,20 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot faller 0,36 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,10 prosent, og er for andre dag på rad dermed på all-time high.

Investorene her følger også nøye med på rentedommen fra Reserve Bank of Australia, som kommer senere i dag. Det er bred enighet blant økonomene om at sentralbanken vil kutte renten med 0,25 prosentpoeng til 3,6 prosent.