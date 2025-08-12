Dette skjer i dag

Oljefondet: Oppdatering om Israel-investeringer

Haugaland Kraft: Investorpresentasjon ifm. mulig obligasjonslån, kl. 09.00

Sparebanken Norge: Kapitalmarkedsdag, hovedkontoret i Bergen, kl. 13.30-16.00, webcast

Vår Energi: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 15.00

Opec: Månedsrapport

Norge: Arendalsuka

USA: API oljelagre, kl. 22.30

Utenlandske:

Mutares, Storskogen

Ekskl. utbytte:

Norwegian Air Shuttle

Ordinær generalforsamling:

Bruton

Her er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag 12. august:

Equinor har siden oktober tapt 11 milliarder kroner på investeringen i danske Ørsted. Mandag stupte havvindselskapet på København-børsen etter å ha varslet en gigantemisjon.

Gaute Eie, investeringsdirektør i Eika, mener Equinor aldri burde ha investert i Ørsted. Han sier det er et alvorlig tillitsbrudd fra dagens ledelse i Ørsted når det i tillegg viser seg at selskapet har vært dårlig drevet, uten kontroll på egen økonomi.

Ivar Tollefsens gigantinvestering i Ambassaden i Oslo sentrum har kostet dyrt. Totalt har han brukt 1,9 milliarder kroner på bygget. Det er 200 til 400 millioner over markedsverdien.

Den gamle amerikanske ambassaden ble kjøpt for 480 millioner i 2017. Tollefsen sa i 2019 at han håpet å kunne åpne sommeren 2021, men først i slutten av 2023 flyttet de første leietagerne inn. En trøst for Tollefsen er at gjelden har en fastrente på bare 3,5 prosent.

Bergens-rederen Karl Lødrup Kvalheim har på tre år seilt inn et resultat før skatt på 2,7 milliarder kroner i Champion Tankers.

Nå pløyes pengene gradvis inn i en større flåtefornyelse. Champion Tankers driver i dag en flåte på drøyt 20 skip, og de kommende årene vil seks nye skip bli levert fra Kina.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om valget i september. Selv med Høyres triste utvikling, er det mer sannsynlig enn på lenge at de borgerlige faktisk kan få flertall.

Det viktigste er at det trolig går de borgerliges vei for småpartiene som strever med sperregrensen. Prognosen er bedre enn på lenge, skriver Hegnar.