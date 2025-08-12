Tirsdag morgen la Statens pensjonsfond utland, på folkemunne kalt Oljefondet, frem tall for første del av året.

Fondets regnskapsmessige avkastning endte på 698 milliarder kroner i løpet av årets første seks måneder, men til tross for den positive avkastningen falt verdien på fondet på grunn av en langt sterkere kronekurs, som gjør fondets verdier i utenlandsk valuta mindre verdt.



Nicolai Tangen og hans team kan for første halvår av 2025 vise til en oppgang på hele porteføljen på 5,74 prosent for halvåret – men justert for valutakurs var den på negative 1,59 prosent tilsvarende et fall på 156 milliarder kroner.

Aksjeporteføljen ga 6,7 prosent avkastning. I norske kroner var aksjeavkastning på negative 0,67 prosent.

Sterk finanssektor

– Resultatet er drevet av god avkastning i aksjemarkedet, særlig innen finanssektoren, sier Nicolai Tangen.

I rapporten fremgår det at finansselskapene fikk en avkastning på 16,5 prosent og utgjorde 17 prosent av aksjeporteføljen. Europeiske banker trekkes frem som dem som bidro mest til resultatet.

Renteinvesteringene ga en avkastning på 3,31 prosent, justert for valuta var den på negative 3,85 prosent. Unotert eiendom ga en avkastning på 4,02 prosent, men negative 3,19 prosent i norske kroner.

Fondets avkastning var 0,05 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksen. Totalt utgjorde valutaeffekter negative 1.010 milliarder kroner.

Oljefondets verdi er tirsdag morgen på over 20.091 milliarder kroner.

Selger seg ut av Israel

Mandag ettermiddag ble det kjent at Oljefondet skal selge seg helt ut av 11 israelske selskaper, og i tillegg skal alle israelske forvaltere sies opp.

Dermed er Oljefondet (NBIM) kun investert i selskapene som er på Finansdepartementets referanseindeks på 50 selskaper.

«Fondet var ved utgangen av halvåret investert i totalt 61 israelske selskaper. 11 av disse selskapene er ikke en del av Finansdepartementets referanseindeks», het det fra Oljefondet.