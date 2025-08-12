Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at den japanske børsen steg makant tirsdag, etter å ha holdt stengt mandag.

«Optimismen i Tokyo ga et løft til deler av Asia, men det gjenstår å se om dette momentet vil smitte over på de europeiske markedene», skriver analytikeren.

Berntsen skriver videre at for investorene er oppmerksomheten nå rettet mot ferske inflasjonstall fra USA – data som vil være avgjørende for den amerikanske sentralbankens neste rentebeslutning.

«Inflasjonspresset holder seg over Feds langsiktige mål på to prosent, noe som normalt ville tilsi at renten forblir høy. Samtidig har de siste tre månedene bydd på overraskende svake jobbtall, et signal om at arbeidsmarkedet kan være i ferd med å kjølne. Dette setter Federal Reserve i en strategisk skvis. Skal de prioritere inflasjonsbekjempelse og holde renten høy, eller reagere på tegn til avkjøling i økonomien ved å kutte renten?», skriver han.

«Historisk har Fed vært nølende til å stimulere før inflasjonen viser en klar nedadgående trend, men svakere arbeidsmarkedstall kan tippe balansen raskere enn markedet venter. Det betyr at dagens inflasjonstall kan bli en retningsgivende hendelse – ikke bare for amerikanske renter, men for risikoviljen i globale markeder», fortsetter analytikeren.

Asia

Donald Trump signerte mandag kveld en ordre som skyver opptrappingen av amerikanske tollsatser mot Kina tre måneder frem i tid. Det løfter stemningen på børsene i Asia.

I Japan, hvor børsene mandag var stengt, stiger Nikkei 2,70 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,72 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,51 prosent, CSI 300 er opp 0,60 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer marginale 0,09 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller tilbake 0,02 prosent, i India stiger Nifty 50 0,20 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot faller 0,36 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,10 prosent, og er for andre dag på rad dermed på all-time high.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er tirsdag morgen opp 0,48 prosent til 66,95 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,41 prosent på 64,22 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,41 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Dow Jones endte ned 0,45 prosent til 43.975 poeng, S&P 500 falt 0,25 prosent til 6.373 poeng, mens Nasdaq Composite ble svekket 0,30 prosent til 21.385 poeng.

Søndag morgen annonserte Donald Trump at han vurderer å nedgradere dagens cannabis-klassifisering. Dette fikk virkelig fyr på cannabisaksjene, med Tilray, Canopy Growth og Cronos Group opp henholdsvis 41, 26 og 16 prosent.

Det israelske containerselskapet ZIM steg også voldsomme 15,04 prosent til 17,83 dollar pr. aksje, etter rykter om oppkjøp av selskapet. Det spekuleres i en pris på 20 dollar pr. aksje. Ifølge ryktene er det Ungar som vil kjøpe hele det israelske selskapet og slå det sammen med greske Ray Shipping. ZIM er det niende største containerselskapet i verden.

Intel steg 3,66 prosent til 20,68 dollar, Tesla steg 2,84 prosent til 339,03 dollar, mens ELF Beauty steg 9,74 prosent til 111,68 dollar pr. aksje etter en ny Morgan Stanley-analyse.