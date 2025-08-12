Aksjestrateg om shortede aksjer: Ser høye nivåer og positive trender

ABG Sundal Collier-aksjestrateg Christer Linde er tirsdag morgen ute med en oppdatert liste over de mest shortede aksjene i Norden.

De 100 mest shortede aksjene er i gjennomsnitt 5,8 prosent shortet, som er uendret fra forrige måned. Sektormessig skiller laks og shipping seg ut.

Linde peker ut flere norske aksjer som kan være kandidater å kjøpe, basert på shorting og tekniske signaler.

Laks

«Vi ser en kombinasjon av høye nivåer av shortposisjoner og positive tekniske signaler i SalMar og Grieg Seafood,» skriver han.

SalMar løftes frem med en shortinteresse på 11,7 prosent. Aksjen er den siste måneden opp 10 prosent, men ned 15 prosent i år. Ifølge oversikten til Linde er den den sjette mest shortede aksjen i Norden.

Grieg Seafood har en shortinteresse på 7,4 prosent og er opp 15 prosent hittil i år.

«Vi ser også positivt kursmomentum hos konkurrenter som Mowi (opp 7 prosent siste måned) og Lerøy Seafood Group (opp 6 prosent siste måned) etter en svak periode med underprestasjon mot det nordiske markedet,» skriver aksjestrategen.

Les også Nordea-analytiker: Er forsiktig med disse aksjene nå En voldsom økning i tilbudet har sendt prisene rett ned. – Vi har vært ganske avmålte til sektoren i en god periode nå, sier analytiker Herman Aleksander Dahl.

Shipping

I flere norske shippingaksjer er det tegn til shortinndekning, og det er ventet ytterligere inndekning.

«For Maersk, Frontline og Höegh Autoliners ser vi en kombinasjon av høyt shortnivå, positivt kursmomentum og tegn til shortinndekning både i Frontline og Höegh Autoliners,» skriver Linde.

«Vi ser også et positivt bilde fremover for disse selskapene, med potensial for mer shortinndekning,» fortsetter aksjestrategen.

Ifølge oversikten oppgis shortinteressen i Frontline til 8,5 prosent. I Höegh Autoliners er shortandelen på 7,4 prosent.

Les også Analytiker: Advarer om kraftig ratefall Frontline var kraftig ned på Oslo Børs mandag. – Ratene kan løftes nærmest vilkårlig høyt hvis det blir omfattende sanksjoner mot russisk olje. Skjer det motsatte, kan vi få et kraftig ratefall, sier ABG-analytiker Petter Haugen.

Kraftig økning

Linde trekker også frem «compounder»-aksjen Vitec, som har en shortinteresse på 10,8 prosent, en økning på 115 prosent de siste seks månedene.

«Aksjen er ned 31 prosent hittil i år og har et svakt teknisk bilde for øyeblikket. Vi merker oss et avvik i posisjoneringen: Selv om Vitec er en svært populær shortposisjon, er den fortsatt en sterkt overvektet aksje blant lokale småfond i Sverige. Aksjen handles under nøkkelnivået på 440 svenske kroner og i en fallende primærtrend, og det tekniske bildet er negativt,» skriver aksjestrategen.