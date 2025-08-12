Finansdirektøren i DNB går av

Ida Lerner har meddelt at hun slutter i stillingen som finansdirektør i DNB, etter å ha takket ja til en ny jobb utenfor Norden, opplyses det i en børsmelding.

Hun vil bli erstattet av Rasmus Figenschou, som kommer fra rollen som konserndirektør for Bedriftsmarked Norge. Han tiltrer den nye rollen 24. oktober.

– DNB er et av de ledende selskapene i Norden, og vi hjelper mer enn 2 millioner personkunder og flere hundre tusen bedrifter med å gjøre hverdagen enklere og økonomien bedre. At vi også er en viktig samfunnsinstitusjon hvor nær halvparten av overskuddet vårt går tilbake til felleskapet, sier mye om hvor meningsfullt jeg opplever at dette oppdraget er, sier Figenschou i en kommentar.

Ny konserndirektør

Marianne Wik Sætre er den som skal ta over Figenschous gamle stilling, og starter i denne allerede 18. august.

Hun er i dag leder for DNB i Bergen, i tillegg til å ha rollen som divisjonsdirektør for personmarkedet med ansvar for regionene i Norge. Wik Sætre har også tidligere ledet region Vest for bedriftsmarkedet i DNB.

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne jobben. Det er en utrolig skaperkraft og driv blant bedriftskundene våre, og vi er heldige som får være med på reisen og gjøre det mulig for gründere og bedriftsledere over hele landet å skape verdier og arbeidsplasser, sier Wik Sætre.