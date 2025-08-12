Oslo Børs stiger tirsdag formiddag.

Kl. 10.56 står hovedindeksen i 1.619,80, opp 0,48 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 855 millioner kroner.

Donald Trump signerte mandag kveld en ordre som skyver opptrappingen av amerikanske tollsatser mot Kina tre måneder frem i tid.

Kvartalssesong

Wallenius Wilhelmsen stiger 4,79 prosent til 100,70 kroner etter å ha lagt frem sine andrekvartalstall tirsdag morgen. De siste tre månedene er aksjen dermed styrket 36 prosent.

Bilskipsrederiet fortsetter å levere bunnsolide resultater, og seilte i perioden inn 1,35 milliarder dollar. Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen tror selskapet kommer til å tjene fryktelig mye penger både i 2026 og 2027.

Også Kongsberg Automotive har lagt frem tall, men måtte melde om omsetningsfall i andre kvartal. Det sendte først aksjen ned, men stemningen har nå snudd og den styrkes 3,27 prosent til 1,58 kroner.

– Som rapportert i mai, er den primære bekymringen fortsatt den negative effekten på markedsetterspørselen, hovedsakelig i USA. Siden mai har denne effekten materialisert seg med redusert etterspørsel i andre halvdel av 2025 fra flere nøkkelkunder, sier konsernsjef Trond Fiskum.

Konsulentselskapet Arribatec Group stiger voldsomme 29,28 prosent til 0,68 kroner på høy omsetning, etter å ha lagt frem knalltall for andre kvartal. Selskapet løftet omsetningen med 14 prosent mot samme periode i fjor, mens driftskostnadene samtidig ble kuttet med 10 prosent. Hittil i år er Arribatec-aksjen nå opp 97,10 prosent.

Andre bevegelser

DNB er en av få tungvektere i rødt, og svekkes nå 0,26 prosent til 265,70 kroner. I morges ble det kjent at Ida Lerner slutter i stillingen som finansdirektør, etter å ha takket ja til en ny jobb utenfor Norden.

Lerner vil bli erstattet av Rasmus Figenschou, som kommer fra rollen som konserndirektør for Bedriftsmarked Norge.

Også John Fredriksens tankrederi Frontline svekkes, og er nå ned 2,33 prosent til 188,70 kroner. Mandag falt den 5 prosent. En potensiell avtale mellom USA og Russland vedrørende krigen i Ukraina senker ratene.

DOF Group har av Petrobras blitt tildelt to langsiktige kontrakter for RSV-fartøy i Brasil til en samlet verdi på over 275 millioner dollar. Aksjen styrkes 1,06 prosent til 95,05 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er tirsdag formiddag ned 0,05 prosent til 66,59 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,16 prosent på 63,86 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,41 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor stiger 0,04 prosent til 249,40 kroner, mens Aker BP er opp 0,94 prosent til 246,70 kroner. Vår Energi stiger 0,29 prosent til 34,23 kroner.