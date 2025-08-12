Investor Øystein Stray Spetalen kan se tilbake på en solid snuoperasjon i fjor. Etter et underskudd på 85 millioner kroner i 2023, leverte han i 2024 et overskudd på 84 millioner kroner.

Det viser årsregnskapet til Ferncliff Holding.

Både økte inntekter og lavere kostnader bidro til løftet. Driftsresultatet bedret seg fra minus 64 millioner kroner til pluss 17 millioner, mens netto finansposter gikk fra et tap på 21 millioner kroner til en gevinst på 67 millioner.

I regnskapet er markedsbaserte aksjer bokført til 46 millioner kroner. Posten «andre aksjer og andeler» på 119 millioner kroner, inkluderer 104 millioner i investeringer i selskaper notert på Oslo Børs.

760 mill. på Oslo Børs

Tall fra aksjonærregisteret viser imidlertid at Spetalen sitter på børsnoterte aksjer til en markedsverdi på rundt 760 millioner kroner – hovedsakelig gjennom S.D. Standard og Saga Pure. I tillegg er han også største eier i Arribatec Group med aksjer for 85 millioner kroner.

Kortsiktige obligasjoner er redusert kraftig, fra 107 millioner kroner året før til 17 millioner i fjor. Dermed falt samlede investeringer fra 147 millioner kroner til 62 millioner.

Samtidig har kontantbeholdningen økt markant – med innskudd på 306 millioner kroner i løpet av fjoråret, teller det nå over én milliard kroner.

Konsernets totalkapital var 3,3 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret, ned fra 3,4 milliarder i 2023. På Kapitals liste over Norges 400 rikeste, er Spetalen oppført med en formue på 5,5 milliarder kroner.