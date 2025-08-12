Sparebank 1 Markets: Knuser børsen – gjør flere endringer

Sparebank 1 Markets og analysesjef Petter Kongslie tar inn tre nye aksjer i «top picks»-porteføljen for august, mens Solstad Offshore og Kid må vike.

I juli steg porteføljen 4,8 prosent, mens hovedindeksen var opp 0,2 prosent. Siden oppstart i august 2021 er porteføljen opp 118 prosent, mot 40 prosent for Oslo Børs.

Nye tilskudd

Frontline får plass blant Sparebank 1 Markets’ toppvalg. Meglerhuset mener rederiet er godt posisjonert for et strammere råoljetankmarked mot høsten, drevet av økt Opec+-eksport og lengre seilingsdistanser til Asia. Aksjen handles til 1x P/NAV mot et historisk nivå på 1,2–1,3x, noe meglerhuset mener gir attraktiv inngang.

Meglerhuset tar inn Nordic Semiconductor.

«Triggeren er oppsidepotensialet både for inntektene i andre kvartal og for guidingen for tredje kvartal 2025 som kommer i NODs andrekvartalsrapport 13. august,» skrives det.

BEWI får også plass. Selskapet omtales som et veddemål på bedring i europeisk byggeaktivitet. SB1Ms verdsettelse gir over 100 prosent oppside fra dagens nivå i et normalisert marked.

Diversifisert

Meglerhuset ser god risk/reward i Elmera. Risikoen rundt Norgespris avtar, samtidig som aksjen handles til 9–8 ganger justert P/E for 2026–2027 – lavt for et selskap med høy avkastning på investert kapital og uutnyttet vekstpotensial i Norden.

Vår Energi får tommelen opp, hvor produksjonen er ventet å stige markant mot årsslutt, samt utbytteavkastning på 14–15 prosent. Meglerhuset påpeker at aksjen har hanglet med konkurrenter så langt i år og ser rom for reprising.

Lakseprisene forventes å stige til neste år, og derfor får Mowi innpass, hvor det er ventet lavere kostnader og høyere marginer. Selskapet prises til P/E 11 på 2026-estimatene, godt under femårssnittet på rundt 15.

Meglerhuset liker Endúr og trekker frem solide kontrakter i havbruk og maritim infrastruktur, høy kontantgenerering og lav gjeld.

Link Mobility Group kan vise til stabil organisk vekst, lav kundeflukt og sterk kontantstrøm som gir grunnlag for videre oppside. SB1M peker på mulige triggere som tilbakekjøp, oppkjøp og teknologiløft som kan drive aksjen videre.

Napatech og samarbeidet med Intel kan åpne døren til store volummarkeder. Meglerhuset venter 40–50 prosent omsetningsvekst i andre kvartal og peker på svært høye bruttomarginer og kapitallett forretningsmodell som gir betydelig oppside.

Om Odfjell Drilling vises det til høy effektivitet og solid kontraktsdekning. Meglerhuset fremhever sterk kontantstrøm, lav prising og høy utbytteavkastning fra 2026 og utover.

Storebrand kan skilte med tosifret inntjeningsvekst og høy utbytteavkastning. Overgangen til mer kapitallette vekstområder ventes å løfte multiplene over tid.

AF Gruppen sine marginene ventes å normaliseres etter flere år med prosjektutfordringer, samtidig som et presset boligmarked på sikt må ta seg opp igjen. Aksjen prises til rabatt mot historiske multipler og nordiske konkurrenter.