Kvartalstall sender aksje opp 26 prosent

Tirsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.619,81 poeng, opp 0,5 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 66,70 dollar, opp 0,1 prosent. Equinor stiger 0,2 prosent til 249,80 kroner, Aker BP er opp 1,0 prosent til 246,90 kroner, mens Vår Energi stiger 0,3 prosent til 34,23 kroner.

Wallenius Wilhelmsen stiger 4,0 prosent til 99,95 kroner etter å ha lagt frem sine andrekvartalstall . Bilskipsrederiet omsatte for 1,35 milliarder dollar, og fikk et EBITDA-resultat på 472 millioner dollar. Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen tror selskapet kommer til å tjene «fryktelig mye penger» både i 2026 og 2027.

Konsulentselskapet Arribatec Group stiger 26,2 prosent til 0,66 kroner på høy omsetning, etter å ha lagt frem tall for andre kvartal. Selskapet omsatte i perioden for for 143 millioner kroner og fikk et EBITA-resultat på 13,9 millioner kroner. Company One, et selskap heleid av styreleder Håkon Reistad Fure, har brukt dagen til å kjøpe litt over 1,08 millioner aksjer i selskapet mens styremedlem Henrik A. Christensen har kjøpt én million aksjer.

Kongsberg Automotive omsatte for 192,4 millioner euro i andre kvartal, tilsvarende en nedgang på 8,1 prosent på årsbasis, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag. EBITDA-resultatet endte på 4,7 millioner euro, ned fra 13,5 millioner euro i fjor.

– Som rapportert i mai, er den primære bekymringen fortsatt den negative effekten på markedsetterspørselen, hovedsakelig i USA, sier konsernsjef Trond Fiskum. Aksjen stiger 5,8 prosent til 1,62 kroner.

DNB faller 0,3 prosent til 265,70 kroner. Tirsdag morgen ble det kjent at Ida Lerner slutter i stillingen som finansdirektør, etter å ha takket ja til en ny jobb utenfor Norden. Lerner vil bli erstattet av Rasmus Figenschou, som kommer fra rollen som konserndirektør for Bedriftsmarked Norge.

Mandag falt John Fredriksens tankrederi Frontline 5,0 prosent og tirsdag faller aksjen ytterligere 2,4 prosent til 188,65 kroner. En potensiell avtale mellom USA og Russland vedrørende krigen i Ukraina bidrar til å senke ratene.

DOF Group har av Petrobras blitt tildelt to langsiktige kontrakter for RSV-fartøy i Brasil til en samlet verdi på over 275 millioner dollar. Aksjen stiger 1,1 prosent til 95,05 kroner.