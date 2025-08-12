Sparebanken Norge har tirsdag lagt frem sin første kvartalsrapport siden Sparebanken Vest og Sparebanken Sør slo seg sammen med regnskapsmessig virkning fra 2. mai i år.
Rapporten viser et resultat før skatt på 2.137 millioner kroner, opp fra 1.412 millioner kroner i samme periode i fjor.
Sparebanken Sør er ikke med
Banken understreker at resultatet for Sparebanken Sør hittil i år (frem til 2. mai) inngår i Sparebanken Norges åpningsbalanse, og derfor ikke er med i den sammenslåtte bankens resultater for andre kvartal og hittil i år.
Tallene fra andre kvartal i fjor tilsvarer dem Sparebanken Vest isolert rapporterte i den perioden.
I andre kvartal i år kom netto renteinntekter inn på 2.365 millioner kroner, opp fra 1.536 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto provisjonsinntekter gikk fra 266 til 437 millioner kroner.
Tap på utlån og garantier steg til 180 millioner kroner, opp fra 25 millioner kroner i andre kvartal 2024. Men 114 millioner av dette er en regnskapsmessig engangseffekt tilknyttet fusjonen.
– God underliggende utlånsvekst
For den sammenslåtte banken var brutto utlån 463,2 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2025, hvorav 322 milliarder kroner til personkunder. På samme tid i fjor hadde Sparebanken Vest 272,9 milliarder kroner i brutto utlån, hvorav 208,2 milliarder kroner til personkunder.
Utlånsveksten til personkunder var dermed 54,7 prosent siste 12 måneder, mot 13,8 prosent for Sparebanken Vest på samme tid i fjor. I andre kvartal var utlånsveksten 46,2 prosent, mot 3,3 prosent i samme kvartal i fjor.
Til bedriftskunder var utlånsveksten 118,2 prosent over 12 måneder og 102,7 prosent siste kvartal, etter å ha «observert god aktivitet hos kundene på tvers av ulike bransjer og god underliggende kredittetterspørsel.»
– Underliggende utlånsvekst i porteføljen er god på tvers av konsernet. Vår utlånsvekst hittil i år til person- og bedriftskunder er høyest blant sammenlignbare banker, og det er vi svært godt fornøyd med i en periode der vi samtidig har fusjonert to store banker, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i en kommentar.
Varsler konkurransedyktige utbytter
Innskudd fra kunder var 220,9 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, tilsvarende en 12-månedersvekst på 64,6 prosent. På samme tid i fjor var 12-månedersveksten (i Sparebanken Vest) 8,5 prosent. I kvartalet var innskuddsveksten 63,6 prosent, mot 5,3 prosent i samme periode i fjor.
I andre kvartal 2025 var egenkapitalavkastningen 17,1 prosent, mot Sparebanken Vests 20,1 prosent i samme periode i fjor. Den rene kjernekapitaldekningen på 18,4 prosent er godt over soliditetsmålet på 16,0 prosent.
– Vi leverer en underliggende sterk egenkapitalavkastning i kombinasjon med god margin til regulatoriske kapitalkrav. Fremover ser vi for oss å anvende overskuddskapitalen til både vekst og konkurransedyktige utbytter, fortsetter Kjerpeseth, som må forholde seg til styrets målsatte utdelingsgrad på rundt 50 prosent.
Setter seg nye mål
Samtidig med kvartalsrapporten har styret i Sparebanken Norge vedtatt endringer i bankens finansielle mål.
Styret har satt et mål for egenkapitalavkastning etter skatt til 13 prosent, samt et relativt mål om å være blant de tre beste sparebankene. Videre har styret vedtatt et mål for egenkapitalavkastning, justert for goodwill og immaterielle eiendeler (Return on Tangible Equity – ROTE) på 15 prosent.
Utover dette er det fastsatt et mål for kostnadsprosent på konsernnivå ekskludert fusjonskostnader på under 30 prosent.
I andre kvartal i år utgjorde driftskostnadene 27,8 prosent av netto driftsinntekter, inkludert rundt 56 millioner kroner i kostnader tilknyttet sammenslåingene med Sparebanken Sør og Oslofjord Sparebank. I andre kvartal i fjor hadde Sparebanken Vest en kostnadsprosent på 24,2.
Sparebanken Norge varsler også at banken vil fortsette utvidelsen av det geografiske nedslagsfeltet for å bygge en sterk nasjonal posisjon. Neste steg er etablering i Tromsø.