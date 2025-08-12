Sparebanken Norge har tirsdag lagt frem sin første kvartalsrapport siden Sparebanken Vest og Sparebanken Sør slo seg sammen med regnskapsmessig virkning fra 2. mai i år.

Rapporten viser et resultat før skatt på 2.137 millioner kroner, opp fra 1.412 millioner kroner i samme periode i fjor.

Sparebanken Sør er ikke med

Banken understreker at resultatet for Sparebanken Sør hittil i år (frem til 2. mai) inngår i Sparebanken Norges åpningsbalanse, og derfor ikke er med i den sammenslåtte bankens resultater for andre kvartal og hittil i år.

Tallene fra andre kvartal i fjor tilsvarer dem Sparebanken Vest isolert rapporterte i den perioden.

I andre kvartal i år kom netto renteinntekter inn på 2.365 millioner kroner, opp fra 1.536 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto provisjonsinntekter gikk fra 266 til 437 millioner kroner.

Tap på utlån og garantier steg til 180 millioner kroner, opp fra 25 millioner kroner i andre kvartal 2024. Men 114 millioner av dette er en regnskapsmessig engangseffekt tilknyttet fusjonen.

– God underliggende utlånsvekst

For den sammenslåtte banken var brutto utlån 463,2 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2025, hvorav 322 milliarder kroner til personkunder. På samme tid i fjor hadde Sparebanken Vest 272,9 milliarder kroner i brutto utlån, hvorav 208,2 milliarder kroner til personkunder.

Utlånsveksten til personkunder var dermed 54,7 prosent siste 12 måneder, mot 13,8 prosent for Sparebanken Vest på samme tid i fjor. I andre kvartal var utlånsveksten 46,2 prosent, mot 3,3 prosent i samme kvartal i fjor.