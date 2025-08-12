Etter at den tidligere høytflyvende eiendomsgiganten China Evergrande ikke har klart å oppfylle kravene fra børsen i Hongkong, vil aksjen avnoteres fra børsen, melder Bloomberg.

Det skjer etter at selskapet ved utgangen av januar i 2024 ble varslet av en domstol i Hongkong om at det skulle oppløses. Siden har handelen i aksjen vært suspendert. Ifølge Hongkong-børsens regler kan en aksje avnoteres dersom den er suspendert i mer enn 18 måneder.

Evergrande har gjeldskrav på 45 milliarder dollar, godt over de 27,5 milliardene det rapporterte i kvartalsrapporten i desember 2022, forrige gang det la frem tall. Selskapets realisering av eiendeler har vært langt under gjeldskravene, med realiserte verdier på kun 255 millioner dollar.

Det inkluderer blant annet salg av et maleri av Claude Monet.

På sitt meste var Evergrande verdsatt til over 50 milliarder dollar på toppen i 2017, da aksjen toppet mot slutten av året. Siden har kursen vært preget av store fall, og kollapsen var et faktum da det misligholdt et obligasjonslån i desember 2021.

Den siste børshandelen som ble gjort i Evergrande verdsatte det til kun 274 millioner dollar, omtrent 2,8 milliarder kroner.

Selskapet hadde tatt opp store lån for å bygge boliger, men slet etter hvert med lav etterspørsel og at de lånefinansierte høybyggene ikke ga inntekter.

Gullæraen er over

Glen Ho i Deloitte sier til Bloomberg at bedriftsmodellen for utbyggere i Kina er totalt endret.

«Gullæraen til næringseiendom er over», sier Ho.

For Evergrande er ikke det eneste kinesiske eiendomsselskapet som sliter.



Blant annet har handelen i Modern Land vært suspendert i over 16 måneder, mens Dexin Chinas notering i Hongkong fikk samme oppløsningsordre som Evergrande allerede i juni i fjor.

Evergrande-gruppen har fortsatt to datterselskaper notert i Hongkong – et eiendomstjenesteselskap og en elbilprodusent. Bilselskapet China Evergrande New Energy Vehicle Group står også i for avnoteres, etter handelen ble suspendert i april.

Flere kinesiske selskaper noteres på Hongkong-børsen for å få tilgang til utenlandsk kapital, som de ellers ville gått glipp av på grunn av Kinas strenge kapitalkontroll.

Evergrandes grunnlegger Hui Ka Yan eier om lag 60 prosent av aksjene. I 2023 ble han bortført av kinesisk politi og han har ikke vært sett siden, ifølge Reuters.