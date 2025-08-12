New York-børsen stiger etter viktig inflasjonsrapport

Wall Street reagerer positivt på tirsdagens inflasjonstall fra USA. Fryktindeksen faller seks prosent.

Publisert 12. aug.
Stian Jacobsen
Journalist

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent, mens Dow Jones og S&P 500 er opp 0,5 prosent.

«USA og Kina forlenget i går «våpenhvilen» i handelskrigen seg imellom i ytterligere 90 dager, til 10. november. Fraværet av markedsreaksjoner tyder på at de fleste, som oss, så dette komme», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,27 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,2 prosent til 15,2.

Makro

«For investorene er oppmerksomheten nå rettet mot ferske inflasjonstall fra USA – data som vil være avgjørende for den amerikanske sentralbankens neste rentebeslutning», skrev Nordnet-analytiker Roger Berntsen i tirsdagens morgenrapport.

Fasit viser at inflasjonen økte mer enn ventet i juli, og tallene viste 3,1 prosent kjerne-CPI og 2,7 prosent CPI, mot ventede 3,0 og 2,8 prosent. Det betyr at CPI-veksten har økt 0,5 prosentpoeng siden april og kjerne-CPI er opp 0,2 prosentpoeng.

Fortsatt kan Fed kutte renten i september, i hvert fall hvis inflasjonen ikke øker videre i august, tror seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets.

Cekov viser til at Fed innen dette rentemøtet får nok en inflasjonsmåling samt en ny arbeidsmarkedsrapport, som begge vil være viktige.

Bli automatisk varslet om Børsoppdatering
Bruk Finansavisen-appen for iOS og Android
Finansavisen
Børsoppdatering
Oslo Børs åpner rett opp…