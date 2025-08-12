New York-børsen stiger etter viktig inflasjonsrapport

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent, mens Dow Jones og S&P 500 er opp 0,5 prosent.

«USA og Kina forlenget i går «våpenhvilen» i handelskrigen seg imellom i ytterligere 90 dager, til 10. november. Fraværet av markedsreaksjoner tyder på at de fleste, som oss, så dette komme», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,27 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,2 prosent til 15,2.

Makro

«For investorene er oppmerksomheten nå rettet mot ferske inflasjonstall fra USA – data som vil være avgjørende for den amerikanske sentralbankens neste rentebeslutning», skrev Nordnet-analytiker Roger Berntsen i tirsdagens morgenrapport.

Fasit viser at inflasjonen økte mer enn ventet i juli, og tallene viste 3,1 prosent kjerne-CPI og 2,7 prosent CPI, mot ventede 3,0 og 2,8 prosent. Det betyr at CPI-veksten har økt 0,5 prosentpoeng siden april og kjerne-CPI er opp 0,2 prosentpoeng.

– Fortsatt kan Fed kutte renten i september, i hvert fall hvis inflasjonen ikke øker videre i august, tror seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets.

Cekov viser til at Fed innen dette rentemøtet får nok en inflasjonsmåling samt en ny arbeidsmarkedsrapport, som begge vil være viktige.