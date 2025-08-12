Storbank imponerte - aksjen suste til værs

Tirsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.623,67 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,34 dollar, ned 0,4 prosent. Equinor gikk opp 0,5 prosent til 250,60 kroner, Aker BP gikk opp 1,2 prosent til 247,30 kroner, mens Vår Energi klatret 0,3 prosent til 34,22 kroner.

Sparebanken Norge har nå lagt frem sin første kvartalsrapport siden Sparebanken Vest og Sparebanken Sør slo seg sammen. Rapporten viste et resultat før skatt på 2,14 milliarder kroner, opp fra 1,41 milliarder kroner i samme periode i fjor. For den sammenslåtte banken var brutto utlån 463,2 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2025. Aksjen gikk opp 5,2 prosent til 166,80 kroner.

DNB falt 0,4 prosent til 265,30 kroner. Tirsdag morgen ble det kjent at Ida Lerner slutter i stillingen som finansdirektør, etter å ha takket ja til en ny jobb utenfor Norden. Lerner vil bli erstattet av Rasmus Figenschou, som kommer fra rollen som konserndirektør for Bedriftsmarked Norge.

Wallenius Wilhelmsen klatret 5,2 prosent til 101,10 kroner etter å ha lagt frem sine andrekvartalstall . Bilskipsrederiet omsatte for 1,35 milliarder dollar, og fikk et EBITDA-resultat på 472 millioner dollar. Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen tror selskapet kommer til å tjene «fryktelig mye penger» både i 2026 og 2027.

Konsulentselskapet Arribatec Group gikk opp 23,2 prosent til 0,65 kroner, etter å ha lagt frem tall for andre kvartal. Selskapet omsatte i perioden for for 143 millioner kroner og fikk et EBITA-resultat på 13,9 millioner kroner. Company One, et selskap heleid av styreleder Håkon Reistad Fure, har brukt dagen til å kjøpe litt over 1,08 millioner aksjer i selskapet mens styremedlem Henrik A. Christensen har kjøpt én million aksjer.

Kongsberg Automotive omsatte for 192,4 millioner euro i andre kvartal, tilsvarende en nedgang på 8,1 prosent på årsbasis, mens EBITDA-resultatet endte på 4,7 millioner euro, ned fra 13,5 millioner euro i fjor. Aksjen gikk opp 8,1 prosent til 1,65 kroner.

Mandag falt John Fredriksens tankrederi Frontline 5,0 prosent og tirsdag falt aksjen beskjedne 0,1 prosent til 192,95 kroner. En potensiell avtale mellom USA og Russland vedrørende krigen i Ukraina bidrar til å senke ratene.

DOF Group har av Petrobras blitt tildelt to langsiktige kontrakter for RSV-fartøy i Brasil til en samlet verdi på over 275 millioner dollar. Aksjen gikk opp 1,1 prosent til 95,05 kroner.