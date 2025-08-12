Flyaksjer stiger

USA konsumprisvekst i juli var tirsdagens viktigste makronyhet. Nivået holdt seg på 2,7 prosent, men var 0,1 prosentpoeng mindre enn ventet. Kjerneinflasjonen på 3,1 prosent var imidlertid den høyeste på fem måneder, og her hadde økonomene spådd 3,0 prosent. Denne målingen, som ekskluderer matvarer og energi, har nå oversteget sentralbankens inflasjonsmål i hver eneste måned siden april 2021.

Derivatmarkedet tror likevel at statistikken vil motivere Fed til mer aggressivt å senke sin styringsrente. Kutt på i alt 0,75 prosentpoeng innen nyttår regnes nå som 52 prosent sannsynlig, mot bare 45 prosent mandag.

Utsikter til en mer ekspansiv pengepolitikk bidro til at Europas Stoxx 600-indeks var opp med 0,1 prosent ved halv fem-tiden tirsdag, mens S&P 500 hadde lagt på seg 0,6 prosent. I vår del av verden var Tullow Oil blant børsvinnerne, med en rekyl på rundt 12 prosent. Dagen før hadde aksjen svekket seg med nesten 8 prosent, etter at et meglerhus senket sitt kursmål fra 16 til 10 pund.

Danske Vestas Wind Systems fikk et kursløft på nesten 5 prosent, etter å ha meldt om nye bestillinger i USA. I alt dreier det seg om vindturbiner med en samlet strømproduksjon på opptil 950 megawatt. Aksjen er nå opp med 11 prosent siden nyttår.

Europeiske programvareaksjer slet derimot. For tyske SAP ble nedturen på nesten 7 prosent, mer enn noen gang siden oktober 2020. Investorene er visst nok bekymrede over hvordan den raske utviklingen av kunstig intelligens kan svekke tradisjonelle programvareselskaper som ikke helt har kastet seg på AI-bølgen.

I S&P 500-indeksen hadde flyselskapene medvind. United Airlines, Delta Air Lines og Southwest Airlines var alle opp med 4–7 prosent. Sektoren dro nytte av at USAs seneste inflasjonsrapport viste en 4 prosent månedlig økning i flybilettprisene i juli. Veksten var langt kraftigere enn normalt og signaliserer solid etterspørsel i markedet.