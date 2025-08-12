I juli la Bureau of Labor Statistics frem amerikanske jobbtall, gjerne omtalt som «Månedens viktigste tall», som viste nær stans i jobbveksten. Da ble president Donald Trump så forbannet at han ga sjefen Erika McEntarfer sparken på dagen. Han hevdet «Biden-utnevnte McEntarfer forfalsket tallene før valget for å styrke Kamalas vinnersjanser».

Mandag kveld utnevnte Trump den konservative økonomen E.J. Antoni som ny leder for ELS. Antoni går rett til verks, og i et intervju med Fox Business, fra før utnevnelsen mandag, kaller han de månedlige jobbtallene for upålitelige og overvurdert.

– Hvordan i alle dager skal bedrifter planlegge - eller hvordan skal FED gjennomføre monetær politikk - når de ikke vet hvor mange arbeidsplasser som skapes eller forsvinner? Det er et alvorlig problem som må løses umiddelbart, sier han.

– Frem til dataene er riktige, bør byrået suspendere de månedlige jobbtallene. Såmtidig bør de beholde de mer nøkatige - men mindre betimelige - kvartalsvise jobbtallene.

Antoni trekker frem viktigheten av tallene for de sentrale beslutningstakerne både på Wall Street og i Washington D.C. Mangel på tillit til tallene og byrået vil ha betydelige konsekvenser, hevder han.

Utdatert metodologi

Sparkingen av McEntarfer ble bredt kritisert, spesielt ettersom Trump ikke har lagt frem bevis for sin påstand at tallene er manipulert.

Antoni er tydelig på at han ikke tror tallene bevisst er manipulert, men peker på gjentatte svakheter i metodologien til byrået. En fallende responsrate er en av nøkkelfaktorene til det han hevder er unøyaktige tall.

– Det at man har hatt betydelige revisjoner nedover tyder på at det er betydelige mangler i modellene og metodologien. Statistiske antakelser som fungerte bra før COVID fungerer ikke nødvendigvis lenger i dagens økonomi, sier han, og fortsetter.

– Problemene har vært tydelige i tre år, og ingen i ledelsen har forsøkt å fikse det.