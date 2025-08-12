«Iron Man» inn i svensk skandaleselskap

I mars gikk den svenske batteriprodusenten Northvolt dundrende konkurs, etter flere år med enorme innskudd og brutale tap. Konkursen var den største i svensk historie, og fabrikkene stanset all drift tidligere i sommer.

Det var likevel ikke slutten på det som en gang ble omtalt som Europas største batterieventyr. For fem dager siden kom det California-baserte batteriselskapet Lyten på banen. De bladde opp 50 milliarder svenske kroner for å overta selskapets tre fabrikker: to i Sverige og en i Tyskland.

Tirsdag skriver Dagens Industri at det finnes over 800 aksjonærer i Lyten. På listen finner vi bilkonsernet Stellantis, som har merker som Fiat, Maserati og Chrysler, den finske mobilprodusenten Nokia, og det amerikanske postjenesteselskapet Fedex.

Av de andre eierne er investeringsselskaper som Triatomic Capital, Aiim Partners, Riverstreet Management og Catalus Capital Management, skriver DI. Ellers er fornybarfondet Footprint Coalition, grunnlagt av Hollywoodstjernen Robert Downey Jr, på eiersiden.

Mark Lockareff og David Ku, tidligere AI-sjef hos Microsoft, er de eneste som er investert som privatpersoner. Samlet spytte de 800 investorene inn 200 millioner dollar i selskapet i en finansieringsrunde i mai.