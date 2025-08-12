Nok en Nasdaq-rekord på grønn Wall Street: Intel steg 6 prosent etter Trump-helomvendig

Tirsdag stengte Nasdaq opp 1,39 prosent til 21.681,90. Dow Jones endte opp 1,10 prosent til 44.458,61. S&P 500 gikk opp 1,14 prosent til 6.445,76
Dette er nok en gang det høyeste stengenivået noensinne for både S&P 500 og Nasdaq. Førstnevnte bikket ny intradag topp på 6.446,55, mens Nasdaq toppet på 21.689,68
«USA og Kina forlenget i går «våpenhvilen» i handelskrigen seg imellom i ytterligere 90 dager, til 10. november. Fraværet av markedsreaksjoner tyder på at de fleste, som oss, så dette komme», skriver Handelsbanken i en oppdatering.
Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,289 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 9 prosent til 14,80.
«For investorene er oppmerksomheten nå rettet mot ferske inflasjonstall fra USA – data som vil være avgjørende for den amerikanske sentralbankens neste rentebeslutning», skrev Nordnet-analytiker Roger Berntsen i tirsdagens morgenrapport.
Fasit viser at inflasjonen økte mer enn ventet i juli, og tallene viste 3,1 prosent kjerne-CPI og 2,7 prosent CPI, mot ventede 3,0 og 2,8 prosent. Det betyr at CPI-veksten har økt 0,5 prosentpoeng siden april og kjerne-CPI er opp 0,2 prosentpoeng.
– Fortsatt kan Fed kutte renten i september, i hvert fall hvis inflasjonen ikke øker videre i august, tror seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets.
Cekov viser til at Fed innen dette rentemøtet får nok en inflasjonsmåling samt en ny arbeidsmarkedsrapport, som begge vil være viktige.
Aksjer
Tesla-sjef Elon Musk er ikke ukjent for gå til verbale angrep på konkurrenter, og denne gangen er det Apple og Microsoft-eide OpenAI som får høre det. Musk beskylder Apple for å gjøre det «umulig» for hans xAI og Grok, samt andre AI-selskaper enn OpenAI, å nå topplasseringer, og truer med å saksøke.
– Det er en massiv hodepine og motvind for Apple. Det siste du ønsker nå, er at Musk legger hele sin kraft bak dette juridisk, spesielt med all regulatorisk gransking Apple opplever akkurat nå, sier Dan Ives, analysesjef i Wedbush Securities, til CNBC.
– Med Musk som går til fullt frontalangrep på Apple, kan dette endre dynamikken, ikke bare mellom Musk og Apple, men også dersom andre blander seg inn, understreker Ives.
Aksjonærene til Apple ble ikke bekymret riktig ennå, og sendte aksjen opp 1,1 prosent. Tesla på sin side steg 0,5 prosent, mens Microsoft gikk opp 1,4 prosent.
Kinesiske myndigheter fraråder en rekke bedrifter om å bruke de mindre avanserte H20-brikkene til Nvidia. Anbefalingen er særlig knyttet til statlige bedrifter eller private selskaper som jobber med regjerings- og sikkerhetsrelaterte oppgaver. Kinesiske tjenestemenn skal være bekymret for at Nvidia kan spore posisjonering og ha fjernstyrte muligheter for å stenge ned brikkene.
Både Nvidia og Advanced Micro Devices fikk nylig godkjennelse fra Washington til å gjenoppta salg av mindre avanserte AI-brikker til Kina, men under den kontroversielle betingelsen av at 15 prosent av inntektene skal gå til amerikanske myndigheter.
Tirsdag steg Nvidia 0,6 prosent, mens AMD gikk opp 1,6 prosent.
AI-selskapet Perplexity AI har lagt inn et bud på 34,5 milliarder dollar for Googles nettleser Chrome. Budet er høyere enn Perplexitys egen markedsverdi, men selskapet opplyser at flere investorer har gått med på å støtte avtalen.
Bakgrunnen for budet er at det amerikanske justisdepartementet i fjor foreslo at Google skulle selge Chrome som del av en konkurransesak selskapet tapte. Dommeren i saken slo fast at Google har hatt et ulovlig monopol i kjernemarkedet for internettsøk.
Google-eier Alphabet har så langt ikke uttalt seg om budet. Aksjen gikk opp 1,2 prosent.
Forrige uke kalte president Donald Trump konsernsjef Lip-Bu Tan i Intel «sterkt forvirret» og krevde umiddelbar resignasjon. Bakgrunnen var et brev fra den republikanske senatoren Tom Cotton som stilte spørsmål ved Tans tidligere forretningsforbindelser i Kina.
Nå gjør president nok en helomvendig, og kaller Tan en «suksess». Det skjer etter et møte mellom Tan og presidenten, samt handelsminister Howard Lutnick og finansminister Scott Bessent. Møtet gjalt Intels forplikselser til investeringer og utvikling av amerikansk teknologi, ifølge en talsperson.
Etter å ha falt kraftig etter den første anklagen, steg Intel-aksjen 5,6 prosent tirsdag.
Ellers endte Meta opp 3,2 prosent og Amazon opp 0,1 prosent