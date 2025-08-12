Nok en Nasdaq-rekord på grønn Wall Street: Intel steg 6 prosent etter Trump-helomvendig

Tirsdag stengte Nasdaq opp 1,39 prosent til 21.681,90. Dow Jones endte opp 1,10 prosent til 44.458,61. S&P 500 gikk opp 1,14 prosent til 6.445,76

Dette er nok en gang det høyeste stengenivået noensinne for både S&P 500 og Nasdaq. Førstnevnte bikket ny intradag topp på 6.446,55, mens Nasdaq toppet på 21.689,68

«USA og Kina forlenget i går «våpenhvilen» i handelskrigen seg imellom i ytterligere 90 dager, til 10. november. Fraværet av markedsreaksjoner tyder på at de fleste, som oss, så dette komme», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,289 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 9 prosent til 14,80.

«For investorene er oppmerksomheten nå rettet mot ferske inflasjonstall fra USA – data som vil være avgjørende for den amerikanske sentralbankens neste rentebeslutning», skrev Nordnet-analytiker Roger Berntsen i tirsdagens morgenrapport.

Fasit viser at inflasjonen økte mer enn ventet i juli, og tallene viste 3,1 prosent kjerne-CPI og 2,7 prosent CPI, mot ventede 3,0 og 2,8 prosent. Det betyr at CPI-veksten har økt 0,5 prosentpoeng siden april og kjerne-CPI er opp 0,2 prosentpoeng.

– Fortsatt kan Fed kutte renten i september, i hvert fall hvis inflasjonen ikke øker videre i august, tror seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets.

Cekov viser til at Fed innen dette rentemøtet får nok en inflasjonsmåling samt en ny arbeidsmarkedsrapport, som begge vil være viktige.

Aksjer

Tesla-sjef Elon Musk er ikke ukjent for gå til verbale angrep på konkurrenter, og denne gangen er det Apple og Microsoft-eide OpenAI som får høre det. Musk beskylder Apple for å gjøre det «umulig» for hans xAI og Grok, samt andre AI-selskaper enn OpenAI, å nå topplasseringer, og truer med å saksøke.

– Det er en massiv hodepine og motvind for Apple. Det siste du ønsker nå, er at Musk legger hele sin kraft bak dette juridisk, spesielt med all regulatorisk gransking Apple opplever akkurat nå, sier Dan Ives, analysesjef i Wedbush Securities, til CNBC.