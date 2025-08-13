I kjølvannet av gårsdagens opptur i USA, stiger de fleste børsene i Asia onsdag morgen. Ferske amerikanske inflasjonstall viste sterkere oppgang enn ventet i juli, men at det fortsatt er muligheter for at den amerikanske sentralbanken kan kutte renten neste måned.

Kjerne-KPI steg 3,1 prosent og KPI var opp 2,7 prosent, mot ventede 3,0 og 2,8 prosent.

– Fortsatt kan Fed kutte renten i september, i hvert fall hvis inflasjonen ikke øker videre i august, tror seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets.

I Japan stiger nå Nikkei 1,56 prosent til ny all-time high, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 1,06 prosent.

«Nylig verdistigning i japanske selskaper gjenspeiler positive skritt regjeringen tar for å forbedre kapitalmarkedene og selskapsstyringen», skriver analytikere i Fitch Solutions i en oppdatering, ifølge CNBC.

Shanghai Composites er opp 0,56 prosent, og har i løpet av dagen vært på det høyeste nivået intradag siden desember 2021. CSI 300 klatrer 0,92 prosent og Hang Seng i Hongkong stiger 1,88 prosent.

Kospi i Sør-Korea styrkes 0,61 prosent. I India er Nifty 50 opp 0,28 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller tilbake 0,44 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger 1,03 prosent.