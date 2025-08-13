Dette skjer i dag

Russland: Inflasjon juli, kl. 18.00

Annet:

IEA: Månedsrapport, kl. 10.00

Norge: Arendalsuka

Norge: SSB partifinansiering 2024, kl. 08.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Utenlandske:

Cisco Systems, E.ON, Lenovo, Tencent Holdings, Vestas

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Asmund Haare og hotellkonsernet Flying Elephant har tapt 780 millioner kroner siden 2020, og egenkapitalen er på minus 220 millioner . For å redde konsernet har han solgt unna hoteller.

Nå mener Haare at driften går ganske greit. Han sier hotellbransjen har vært en tøff sak for de fleste, og at det er ganske bra at de overlevde. Konsernet eier nå 11 hotelleiendommer som det drifter selv, og i tillegg drifter det tre hoteller for andre.

Anthony Scaramucci, president Donald Trumps tidligere pressesjef, langet ut mot Trump i Arendal tirsdag. Han sier han kjenner den jævelen, og at Trump ikke bør være president.

Scaramucci mener Trump ikke har den rette etiske innstillingen og at han ikke liker det amerikanske folket. Trump liker ikke engang seg selv, sier den tidligere presserådgiveren.

Sveits-flyktning Hans Herman Horn har solgt luksusleiligheten i Oslo med kjemperabatt, etter fem års kamp. Først ville han ha 60 millioner kroner. Nå har han solgt for bare 47 millioner.

Leiligheten er på 300 kvadratmeter og ligger i Oscars gate 49. Kjøperen er Torgeir Wemmestad-Haaland, en eiendomsmegler med suksess i Spania.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om finansminister Jens Stoltenberg. Han er «forbanna» og orker ikke høre begrepet «arbeidende kapital».

Det er mulig begrepet arbeidende kapital er litt vanskelig, og upresist. Men når Stoltenberg avviser det helt og hevder at det vil skape nullskatteytere, så er han demagogisk. Stoltenberg bør ta en bolle, skriver Hegnar.