Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at de små og mellomstore selskapene ledet an på Wall Street tirsdag, drevet av oppløftende inflasjonstall for juli.

«Markedet tolket tallene som et mulig signal om at Federal Reserve kan kutte renten ved neste korsvei i september – noe som ikke er usannsynlig», skriver han.

«Med høyere gjeldsgrad og større vekstmuligheter er mindre selskaper ofte mer følsomme for renteendringer, og reagerer derfor gjerne kraftigere på signaler om lavere renter enn de største børsnoterte selskapene», påpeker Berntsen.

Han skriver videre at det i neste uke rettes blikk mot Jackson Hole-symposiet, en av årets viktigste arenaer for global pengepolitikk.

«Her møtes sentralbanksjefer, økonomer og markedsaktører for å utveksle synspunkter på den økonomiske situasjonen. Alle de store sentralbankene vil være representert, og investorenes øyne vil være festet på Jerome Powells tale. Mange håper han vil hinte om kommende rentekutt, men historisk har Powell ofte brukt denne plattformen til å adressere mer langsiktige strukturelle spørsmål enn å gi kortsiktige løfter», fortsetter Berntsen.

«Investorene i Asia lot seg inspirere av bevegelsene på de amerikanske børsene, da de sendte børsindeksene i regionen videre oppover onsdag. Det er naturlig å forvente at den gode stemningen i USA og Asia vil smitte over på Europa i dag», påpeker analytikeren.

Asia

I kjølvannet av gårsdagens opptur i USA, stiger de fleste børsene i Asia onsdag morgen. Ferske amerikanske inflasjonstall viste sterkere oppgang enn ventet i juli, men at det fortsatt er muligheter for at den amerikanske sentralbanken kan kutte renten neste måned.

I Japan stiger nå Nikkei 1,56 prosent til ny all-time high, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 1,06 prosent.

Shanghai Composites er opp 0,56 prosent, og har i løpet av dagen vært på det høyeste nivået intradag siden desember 2021. CSI 300 klatrer 0,92 prosent og Hang Seng i Hongkong stiger 1,88 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er onsdag morgen opp 0,17 prosent til 66,23 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,11 prosent på 63,24 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,34 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Tirsdag stengte Nasdaq opp 1,39 prosent til 21.681,90. Dow Jones endte opp 1,10 prosent til 44.458,61. S&P 500 gikk opp 1,14 prosent til 6.445,76

Dette er nok en gang det høyeste stengenivået noensinne for både S&P 500 og Nasdaq. Førstnevnte bikket ny intradag topp på 6.446,55, mens Nasdaq toppet på 21.689,68.

Amerikanske inflasjonstall økte mer enn ventet i juli, og tallene viste 3,1 prosent kjerne-KPI og 2,7 prosent KPI, mot ventede 3,0 og 2,8 prosent. Det betyr at KPI-veksten har økt 0,5 prosentpoeng siden april og kjerne-KPI er opp 0,2 prosentpoeng.

– Fortsatt kan Fed kutte renten i september, i hvert fall hvis inflasjonen ikke øker videre i august, tror seniorstrateg Dane Cekov i SpareBank 1 Markets.

Oslo Børs

Tirsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.623,67 poeng.

Wallenius Wilhelmsen klatret 5,2 prosent til 101,10 kroner etter å ha lagt frem sine andrekvartalstall . Bilskipsrederiet omsatte for 1,35 milliarder dollar, og fikk et EBITDA-resultat på 472 millioner dollar. Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen tror selskapet kommer til å tjene «fryktelig mye penger» både i 2026 og 2027.

Konsulentselskapet Arribatec Group gikk opp 23,2 prosent til 0,65 kroner, etter å ha lagt frem tall for andre kvartal. Selskapet omsatte i perioden for for 143 millioner kroner og fikk et EBITA-resultat på 13,9 millioner kroner. Company One, et selskap heleid av styreleder Håkon Reistad Fure, har brukt dagen til å kjøpe litt over 1,08 millioner aksjer i selskapet mens styremedlem Henrik A. Christensen har kjøpt én million aksjer.