I kjølvannet av nye rekorder på Wall Street tirsdag kveld, åpnet Oslo Børs rett opp. Siden har den imidlertid falt jevnt og trutt tilbake.

Kl. 11.14 står hovedindeksen i 1.624,91, opp 0,08 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Kvartalssesong

Nordic Semiconductor stiger hele 17,58 prosent til 163,90 kroner etter å ha lagt frem sine tall for andre kvartal.

Selskapet kunne i perioden skilte med en omsetning på 164 millioner dollar, noe som var både bedre enn ventet og 28 prosent over samme periode i fjor. Ifølge analytiker Petter Kongslie i Sparebank 1 Markets er det viktig å merke seg at veksten ikke har gått på bekostning av marginene.

Også 2020 Bulkers styrkes etter sine tall, og aksjen er nå opp 2,23 prosent til 132,90 kroner. Selskapet gjorde det betydelig bedre i andre kvartal enn i første kvartal, og outperformet markedet med over 11.000 dollar dagen.

Envipco kunne derimot ikke vise til like gode tall, og aksjen faller nå 2,09 prosent til 84,20 kroner. Panteselskapet fikk i andre kvartal et driftsresultat på minus 1,9 millioner euro, ned fra 0,6 millioner i samme periode i fjor. Omsetningen beløp seg til 23,1 millioner euro, ned fra 26,6 millioner.

Andre bevegelser

Borgarting lagmannsrett har gitt Naturvernforbundet og Natur og Ungdom medhold i det såkalte Fjordsøksmålet mot staten, som omhandler dumping av avfall i Førdefjorden. Nyheten sender Nordic Mining ned hele 23,00 prosent til 17,98 kroner, selv om de melder at driften ved Engebø fortsetter som normalt.