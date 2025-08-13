I kjølvannet av nye rekorder på Wall Street tirsdag kveld, åpnet Oslo Børs rett opp. Siden har den imidlertid falt jevnt og trutt tilbake.
Kl. 11.14 står hovedindeksen i 1.624,91, opp 0,08 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.
Kvartalssesong
Nordic Semiconductor stiger hele 17,58 prosent til 163,90 kroner etter å ha lagt frem sine tall for andre kvartal.
Selskapet kunne i perioden skilte med en omsetning på 164 millioner dollar, noe som var både bedre enn ventet og 28 prosent over samme periode i fjor. Ifølge analytiker Petter Kongslie i Sparebank 1 Markets er det viktig å merke seg at veksten ikke har gått på bekostning av marginene.
Også 2020 Bulkers styrkes etter sine tall, og aksjen er nå opp 2,23 prosent til 132,90 kroner. Selskapet gjorde det betydelig bedre i andre kvartal enn i første kvartal, og outperformet markedet med over 11.000 dollar dagen.
Envipco kunne derimot ikke vise til like gode tall, og aksjen faller nå 2,09 prosent til 84,20 kroner. Panteselskapet fikk i andre kvartal et driftsresultat på minus 1,9 millioner euro, ned fra 0,6 millioner i samme periode i fjor. Omsetningen beløp seg til 23,1 millioner euro, ned fra 26,6 millioner.
Andre bevegelser
Borgarting lagmannsrett har gitt Naturvernforbundet og Natur og Ungdom medhold i det såkalte Fjordsøksmålet mot staten, som omhandler dumping av avfall i Førdefjorden. Nyheten sender Nordic Mining ned hele 23,00 prosent til 17,98 kroner, selv om de melder at driften ved Engebø fortsetter som normalt.
– Nordic Mining er ikke part i saken og dommen er dermed ikke bindene for oss, Vi forholder oss til de tillatelsene vi har og fortsetter med vår produksjon av mineraler, sier Nordic Mining-sjef Finn Ivar Marum i en kommentar.
Frontline faller for tredje dag på rad, og er nå ned 0,96 prosent til 191,10 kroner. Etter to dager med lite endrede rater, falt VLCC-ratene i går 4,8 prosent, ifølge Fearnleys.
En av dagens foreløpig største vinnere er Lifecare, med en oppgang på 20,78 prosent til 15,40 kroner. Selskapet kunne i morges melde at de de siste seks ukene har gjort formelle forberedelser til CE-merking av CGM-systemet som et fullt regulert medisinsk utstyr.
Hexagon Composite stiger 8,39 prosent til 19,90 kroner på høy omsetning. Tirsdag kveld ble det kjent at Hexagon Agility har mottatt en ordre på drivstoffsystemer til 100 lastebiler fra Mexicos største lastebilselskap, Trayecto. I morgen legger Hexagon frem sine tall for andre kvartal.
Også Cyviz klatrer markant, og er opp 6,53 prosent til 37,50 kroner etter å ha sikret seg en ordre verdt 140 millioner kroner fra et ledende amerikansk energiselskap. Ordren representerer fase to i en potensiell trinnvis teknologisk oppgradering av kundens eiendomsportefølje.
Grieg Seafood klatrer 2,07 prosent til 71,35 kroner. Danske Bank oppgraderer nå sin anbefaling på aksjen fra salg til kjøp, og løfter samtidig kursmålet fra 90 til 110 kroner.
Oljeprisen
Brent-oljen med oktober-levering er onsdag morgen ned 0,24 prosent til 65,96 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,22 prosent på 63,03 dollar fatet.
Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,34 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.
Det amerikanske energibyrået EIA har onsdag formiddag lagt frem nye prognoser, og tror oljeprisene vil falle markant de neste månedene.
Equinor er ned 0,92 prosent til 248,30 kroner, mens Aker BP svekkes 0,40 prosent til 246,30 kroner. Vår Energi svekkes 0,53 prosent til 34,04 kroner.