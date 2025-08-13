Raste mot Trump: Betaler milliarder for å komme seg ut av USA

Deutsche Pfandbriefbank (PBB) har besluttet å forlate USA, en exit som vil koste banken mer enn 3,7 milliarder kroner.

Den München-baserte banken har bokført 314 millioner euro i kostnader knyttet til beslutningen om å komme seg ut av USA, melder Bloomberg.

Dette sender PBB-aksjen i utforbakke onsdag – kursfallet har vært på 10,7 prosent på det meste. I 12-tiden onsdag er aksjen ned 4,4 prosent i Frankfurt-handelen.

I en melding sier PBB-sjef Kay Wolf at grepet «vil ha betydelig negativ påvirkning» på bankens resultater i år, men at bankens sterke kapitaldekning viser at banken kan «bære denne strategiske beslutningen godt».

Ut mot Trump: – Gift for bankene

Beslutningen om å trekke seg ut av USA igjen ble kunngjort i juni. Måneden før ble det kjent at PBB vurderte «alle alternativer» for virksomheten i USA – bankens da nest største marked.

Ifølge Reuters pekte banksjef Wolf da på at «inkonsekvente» handlinger fra president Donald Trump ville gi økt inflasjonsrisiko og holde volatiliteten høy.

«Denne volatiliteten er gift for aktiviteten innen langsiktig eiendomsfinansiering, den er gift for investorene, den er også gift for bankene, og det er derfor vi ser på disse alternativene,» sa Wolf i mai.



Varsler 2025-underskudd

Nye tall onsdag viser at PBB tapte 266 millioner euro i andre kvartal, tynget av tapsavsetninger på 297 millioner. I samme periode i fjor tjente banken 11 millioner euro, mens den gikk 24 millioner euro i pluss i første kvartal i år.

Banken venter nå negative helårsresultater, selv med et større overskudd før skatt i andre halvår.

Underskuddet i andre kvartal og USA-exiten kommer etter en bølge av dårlige nyheter for banken – i fjor måtte den navigere seg gjennom det banken selv har omtalt som den største eiendomskrisen siden 2009 , aksjen har vært under press fra shortere, og i tillegg kommer en nedgradering av kredittvurderingen, ifølge Reuters.

Pfandbriefbank ekspanderte til det amerikanske markedet før coronapandemien. I dag utgjør USA 12 prosent av utlånsporteføljen, men også 45 prosent av de misligholdte lånene, ifølge nyhetsbyrået. USA-satsingen er blitt svekket av blant annet høy kontorledighet, mer hjemmekontor samt nedgang i eiendomsprisene etter renteøkninger.

Etter USA-exiten vil PBB ha kontorer i Tyskland, Frankrike, Nederland, Spania, Storbritannia og Sverige.