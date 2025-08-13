Rally dagen før kvartalstall

Ved lunsjtider står hovedindeksen på Oslo Børs i 1.623,65 poeng, tilnærmet uforandret fra tirsdag. Et fat nordsjøolje omsettes for 65,93 dollar, ned 0,3 prosent. Equinor faller 1,2 prosent til 247,60 kroner, Aker BP er ned 1,1 prosent til 244,70 kroner, mens Vår Energi faller 0,8 prosent til 33,96 kroner.

Nordic Semiconductor stiger hele 16,2 prosent til 162,00 kroner etter å ha lagt frem sine tall for andre kvartal . Selskapet kunne i perioden skilte med en omsetning på 164 millioner dollar, noe som var både bedre enn ventet og 28 prosent over samme periode i fjor. Ifølge analytiker Petter Kongslie i Sparebank 1 Markets er det viktig å merke seg at veksten ikke har gått på bekostning av marginene.

Hexagon Composites stiger 6,6 prosent til 19,58 kroner på høy omsetning. Tirsdag kveld ble det kjent at Hexagon Agility har mottatt en ordre på drivstoffsystemer til 100 lastebiler fra Mexicos største lastebilselskap, Trayecto. Torsdag presenterer Hexagon sine kvartalstall.

2020 Bulkers stiger 2,0 prosent til 132,60 kroner etter sin kvartalspresentasjon. Selskapet hadde inntekter på 14,7 millioner dollar i andre kvartal, sammenlignet med 9,5 millioner dollar i første kvartal, og kunne vise til et resultat på 5,8 millioner dollar, sammenlignet med et overskudd på 0,2 millioner dollar i første kvartal.

Borgarting lagmannsrett har gitt Naturvernforbundet og Natur og Ungdom medhold i det såkalte Fjordsøksmålet mot staten, som omhandler dumping av avfall i Førdefjorden. Nyheten sender Nordic Mining ned hele 19,9 prosent til 18,70 kroner.

– Nordic Mining er ikke part i saken og dommen er dermed ikke bindene for oss, sier Nordic Mining-sjef Finn Ivar Marum i en kommentar.

Lifecare stiger 22,0 prosent til 15,55 kroner, etter å ha meldt formelle forberedelser til CE-merking av CGM-systemet som et fullt regulert medisinsk utstyr.

Cyviz stiger 6,5 prosent til 37,50 kroner etter å ha sikret seg en ordre verdt 140 millioner kroner fra et ledende amerikansk energiselskap. Ordren representerer fase to i en potensiell trinnvis teknologisk oppgradering av kundens eiendomsportefølje.