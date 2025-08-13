I dag går kryptobørsen Bullish på børs i New York. I tråd med børsnoteringen har selskapet utstedt 30 millioner aksjer med en tegningskurs på 37 dollar, som er et godt stykke over selskapets tidligere estimerte pris på mellom 32 og 33 dollar pr. aksje, ifølge CNBC. Til sammen ble det hentet 1,1 milliarder dollar.

Tilretteleggerne JPMorgan, Jefferies og Citigroup får også en 30-dagers opsjon på å selge ytterligere 4,5 millioner aksjer. BlackRock og Cathie Woods ARK Investment Management skal ha vist interesse for å kjøpe opptil 200 millioner dollar av aksjene.

Prisen vil tilsi at selskapet har en markedsverdi på om lag 5,3 milliarder dollar, som tilsvarer vel 55 milliarder kroner.

Rettet mot institusjonelle investorer

Bullish ledes av tidligere leder for New York-børsen Tom Farley, og har ifølge CNBC hovedkontor på skatteparadiset Caymanøyene. Børsen retter seg mot institusjonelle investorer, som fond og store investorer, og hevder å kombinere desentraliserte finansprotokoller med sikkerheten til et sentralisert selskap.

Bullish eier også kryptonyhetsnettstedet CoinDesk, som inkluderer kryptoindekser, data og analyser.

Krypto er «hot» igjen

Investorene bak børsnoteringen, blant andre PayPal-milliardæren Peter Thiel, skal ha valgt tidspunktet for å dra nytte av medvinden i kryptomarkedene etter at Donald Trump ble president for andre gang.

I juni hadde stablecoin-selskapet Circle en svært vellykket børsdebut, der selskapet hentet inn over 1 milliard dollar. Tidligere ble aksje- og kryptohandelsappen eToro børsnotert med en verdsettelse på 5,4 milliarder dollar.

Kryptoforvaltningsselskapet BitGo og kryptobørsen Gemini skal også ha søkt om børsnotering i USA.