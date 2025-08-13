Wall Street-topp etter inflasjonstall: Kjøp alt som er shortet

Det amerikanske aksjemarkedet fortsetter å tikke oppover etter gårsdagens rally. Spesielt tungt shortede Russell 2000-indeksen utmerket seg med en oppgang på 3 prosent onsdag, og ligger klart best an i førhandelen.

«Markedet fikk akkurat det det ønsket seg ved inflasjonstallene, og det er klart for videre oppgang frem mot Labor Day,» skriver JPMorgans tradingdesk, ledet av sjef for global markedsintelligens, Andrew Tyler.

«Tallene fortsetter å styrke markedets tro på rentekutt fra Fed, og vil på kort sikt trolig føre til videre shortskvis i markedssegmenter med høy beta,» skriver JPMorgan.

Traderne i investeringsbanken forblir «taktisk bullish», og tror aksjemarkedet vil fortsette oppover frem til Nvidias kvartalstall 28. august, før Labor Day 1. september. Ved månedsskiftet kan «investeringslandskapet bli mer krevende,» skriver Tyler.

SHORTSKVIS: Leder for JPMorgans tradingdesk, Andrew Tyler. LinkedIn

Tradingdesken anbefaler eksponering mot aksjer med høy beta, etterslepende sektorer og verdipapirer med høy shortinteresse. Konkret nevnes Russell 2000-indeksen, ARK Innovation ETF, detaljhandel, boligbyggere og transport.

«Vi liker long-posisjoner i MegaCap Tech / Mag7, AI-tema, kinesisk teknologi, samt enkelte sykliske sektorer (f.eks. finans, industri og halvledere),» heter det videre i anbefalingen.