Børsfesten fortsetter

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq og Dow Jones gått opp 0,4 prosent mens S&P 500 er opp 0,3 prosent.

Ny rekord etter inflasjonstall

Tirsdag steg både S&P 500 og Nasdaq til nye rekordnoteringer etter offentliggjøringen av nye inflasjonstall.

«Markedet fikk akkurat det det ønsket seg ved inflasjonstallene, og det er klart for videre oppgang frem mot Labor Day,» skriver JPMorgans tradingdesk i en oppdatering.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,25 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,4 prosent til 14,37.

Rentekutt?

«De små og mellomstore selskapene ledet an på Wall Street tirsdag, drevet av oppløftende inflasjonstall for juli. Markedet tolket tallene som et mulig signal om at Federal Reserve kan kutte renten ved neste korsvei i september – noe som ikke er usannsynlig», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Nordnet-analytikeren minner om at blikket rettes mot Jackson Hole-symposiet neste uke,hvor sentralbanksjefer, økonomer og markedsaktører møtes for å utveksle synspunkter på den økonomiske situasjonen.