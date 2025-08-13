Børsfest for kjendisinvestorene

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,2 prosent før den sluttet på 1.626,56 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,87 dollar, ned 0,4 prosent. Equinor endte tilnærmet uendret på 250,50 kroner, Aker BP gikk ned 0,5 prosent til 246,10 kroner, mens Vår Energi falt 0,4 prosent til 34,09 kroner.

Aasulv Tveitereid, Varner-brødrene, Peter Hermanrud og Edvin Austbø er alle storaksjonærer i Nordic Semiconductor, og kunne glede seg over at aksjen klatret 14,1 prosent til 159,10 kroner etter onsdagens resultatfremleggelse.

I andre kvartal omsatte teknologiselskapet for 164 millioner dollar, noe som var både bedre enn ventet og 28 prosent over samme periode i fjor. Ifølge analytiker Petter Kongslie i Sparebank 1 Markets er det viktig å merke seg at veksten ikke har gått på bekostning av marginene.

Hexagon Composites la på seg 6,2 prosent og sluttet på 19,50 kroner. Tirsdag kveld ble det kjent at Hexagon Agility har mottatt en ordre på drivstoffsystemer til 100 lastebiler fra Mexicos største lastebilselskap, Trayecto. Torsdag presenterer Hexagon sine kvartalstall.

2020 Bulkers gikk opp 1,5 prosent til 132,00 kroner etter sin kvartalspresentasjon. Selskapet hadde inntekter på 14,7 millioner dollar i andre kvartal, sammenlignet med 9,5 millioner dollar i første kvartal, og kunne vise til et resultat på 5,8 millioner dollar, sammenlignet med et overskudd på 0,2 millioner dollar i første kvartal.

Envipco steg 2,1 prosent til 87,80 kroner. Panteselskapet fikk et driftsresultat på minus 1,9 millioner euro i andre kvartal, ned fra 0,6 millioner i samme periode i fjor. Omsetningen beløp seg til 23,1 millioner euro, ned fra 26,6 millioner for et år siden.

Borgarting lagmannsrett har gitt Naturvernforbundet og Natur og Ungdom medhold i det såkalte Fjordsøksmålet mot staten, som omhandler dumping av avfall i Førdefjorden. Nyheten sendte Nordic Mining ned hele 20,8 prosent til 18,50 kroner.

– Nordic Mining er ikke part i saken og dommen er dermed ikke bindene for oss, sier Nordic Mining-sjef Finn Ivar Marum i en kommentar.

Lifecare gikk opp 54,1 prosent til 19,65 kroner, etter å ha meldt formelle forberedelser til CE-merking av CGM-systemet som et fullt regulert medisinsk utstyr.

Cyviz klatret 5,7 prosent til 37,20 kroner etter å ha sikret seg en ordre verdt 140 millioner kroner fra et ledende amerikansk energiselskap. Ordren representerer fase to i en potensiell trinnvis teknologisk oppgradering av kundens eiendomsportefølje.