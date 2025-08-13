Nye rekorder etter snuoperasjon på Wall Street

Onsdag snudde Nasdaq fra rødt til grønt, og endte opp 0,14 prosent til 21.713,14. S&P 500 gikk opp 0,32 prosent til 6.466,58. Dow Jones gjorde det best med en oppgang på 1,04 prosent til 44.922,27.

Dermed stenger både S&P 500 og Nasdaq igjen på nye rekordnivåer. S&P 500 bikket 6.480,28 og Nasdaq nådde intradag topp på 21.803,75.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,238 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 2,2 prosent til 14,40.

«Markedet fikk akkurat det det ønsket seg ved inflasjonstallene , og det er klart for videre oppgang frem mot Labor Day,» skriver JPMorgans tradingdesk, ledet av sjef for global markedsintelligens, Andrew Tyler.

«Tallene fortsetter å styrke markedets tro på rentekutt fra Fed, og vil på kort sikt trolig føre til videre shortskvis i markedssegmenter med høy beta,» skriver JPMorgan.

Traderne i investeringsbanken forblir «taktisk bullish», og tror aksjemarkedet vil fortsette oppover frem til Nvidias kvartalstall 28. august, før Labor Day 1. september. Ved månedsskiftet kan «investeringslandskapet bli mer krevende,» skriver Tyler

Aksjer

Av de store teknologiaksjene, gikk Tesla ned 0,5 prosent, Nvidia ned 0,9 prosent, Microsoft ned 1,6 prosent, Alphabet ned 0,7 prosent og Meta ned 1,3 prosent.

Kun to av de syv Magnificent 7-selskapene - Apple og Amazon - steg.

Sistnevnte, som gikk opp 1,4 prosent, annonserte onsdag at de skal starte med hjemlevering av fersk mat samme dag i mer enn 1.000 amerikanske byer. Det sendte Walmart-aksjen ned 2,5 prosent, mens matleveringsselskapet Instacart snublet hele 12 prosent.

Apple har havnet bakpå i AI-kappløpet, men onsdag melder Bloomberg at selskapet er i full gang med å etablere et comeback over de neste to årene. Det inkluderer blant annet en AI-drevet robotversjon av Siri, huskameraer og høyttalere med skjermer. Aksjen steg 1,6 prosent

AMD gikk opp 5,3 prosent. Selskapet har vært i søkelyset de siste dagene etter at de, sammen med Nvidia, fikk godkjennelse fra Washington til å gjenoppta salg av mindre avanserte AI-brikker til Kina, men under den kontroversielle betingelsen av at 15 prosent av inntektene skal gå til amerikanske myndigheter.

Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling legger frem kvartalstall etter stengetid. I ordinær handel steg aksjen hele 10 prosent.

Ellers steg kryptobørsen Bullish 90 prosent på sin første dag notert på New York-børsen