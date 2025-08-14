Børsfall i Tokyo – oppgang i Shanghai

I kjølvannet av nye rekorder på Wall Street onsdag kveld, er det torsdag morgen blandet stemning på børsene i Asia.

Både S&P 500 og Nasdaq på nye rekordnivåer for andre dag på rad, mens Nasdaq nådde ny intradag-topp.

Investorene fokuserer nå på stadig styrket tro på et nytt rentekutt fra den amerikanske sentralbanken i september.

I Japan har stemningen snudd etter et seks dager langt rally. Nikkei faller nå 1,36 prosent, etter å ha stengt i all-time high onsdag. Den bredere Topix-indeksen er ned 1,14 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes derimot 0,20 prosent, CSI 300 klatrer 0,54 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller marginale 0,06 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,23 prosent, Nifty 50 i India klatrer 0,18 prosent, mens Straits Times i Singapore går tilbake 0,41 prosent. S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,55 prosent.

Ferske nøkkeltall fra Australia viser at arbeidsledigheten falt til 4,2 prosent i juli, ned fra 4,3 måneden før. Det var ifølge Reuters helt på linje med analytikernes forventninger.