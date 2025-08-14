Dette skjer i dag

Finanskalender:
Resultat pr. 2. kv.:
AutoStore: Kl. 06.00, webcast kl. 08.00
ArcticZymes Technologies: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30
Axactor: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00
Elopak: Kl. 07.00, hos Arctic Securities kl. 09.00, webcast
Hexagon Composites: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30
Moreld: Kl. 07.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.30, webcast
Morrow Bank: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.30
Norbit: Kl. 07.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 09.00, webcast
NRC Group: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 09.00, webcast
Pexip: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30
Sparebanken Møre: Kl. 07.00, Grand Hotel kl. 17.00, webcast
Veidekke: Kl. 07.00, hovedkontoret kl. 08.30, webcast
Webstep: Kl. 07.00 webcast
Lumi Gruppen: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00
Olav Thon Eiendomsselskap: Kl. 07.30, webcast kl. 10.00
Kraft Bank: Kl. 08.00, webcast kl. 08.30
Navamedic: Haakon VIIs gt. 2 kl. 08.30, webcast
Archer: Webcast/tlf kl. 09.00
Lea Bank: Webcast kl. 10.00
Golar LNG: Webcast/tlf kl. 14.00
Skue Sparebank: Kl. 14.00
Aasen Sparebank, Induct, Jæren Sparebank, MatvareExpressen, Melhus Sparebank, Romerike Sparebank, Sogn Sparebank, SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Sparebank 68 grader nord, Tekna Holding, Treasure
Resultatpresentasjon:
Wilh. Wilhelmsen Holding: Webcast kl. 08.30
Bien Sparebank: Selskapets lokaler kl. 17.00
Makro:
Norge: Oljeinvesteringer 3. kv., kl. 08.00
Norge: Byggeareal juli, kl. 08.00
Norge: Norges Bank rentebeslutning, kl. 10.00
UK: RICS boligpriser juli, kl. 01.01
Australia: Arbeidsledighet juli, kl. 03.30
Finland: Inflasjon juli endelig, kl. 07.00
Sverige: Inflasjon juli endelig, kl. 08.00
UK: BNP 2. kv. foreløpig, kl. 08.00
UK: Handelsbalanse juni, kl. 08.00
UK: Industriproduksjon juni, kl. 08.00
Frankrike: Inflasjon juli endelig, kl. 08.45
Eurosonen: BNP 2. kv. 2. est., kl. 11.00
Eurosonen: Sysselsetting 2. kv., kl. 11.00
Eurosonen: Industriproduksjon juni, kl. 11.00
USA: Produsentpriser juli, kl. 14.30
USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30
Annet:
Idex Biometrics: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00
Haugesund Sparebank: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00
Norge: Arendalsuka
Utenlandske:
Alibaba, Applied Materials, Birkenstock, Carlsberg, Deere & Co., JD.com, RWE, ThyssenKrupp, Torm, Weibo
Ekskl. utbytte:
NorAm Drilling
Her er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag 14. august:
Brødrene Petter og Marius Varner skulle tjene 760 millioner kroner på klær i fjor, men endte på bare 325 millioner. Cubus, Carlings, Volt og Bik Bok trekker ned, særlig i Sverige.
I finans tjente de derimot 577 millioner, nesten dobbelt så mye. Oppsummert har brødrene investeringer for 12 til 15 milliarder kroner i aksjer, private equity og eiendom. Det er godt over verdiene i klesvirksomheten.
Hedgefondforvalter Tor Svelland tapte 100 millioner kroner på det kraftige kursfallet i gruveselskapet Nordic Mining onsdag.
Aksjen endte ned 20 prosent. Årsaken var at miljøaktivister i Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vant mot staten i Førdefjord-saken. Ifølge lagmannsretten er både Nordic Minings utslippstillatelse og driftstillatelse ugyldig.
Tom Eide Knudsen er i ferd med å miste motivasjonen til å fortsette driften og bygge videre i konsernet West Coast Invest. Han sier at han er oppgitt over konsekvensene av norsk formuesskatt, og at det er dypt urettferdig at utenlandske eiere slipper denne belastningen.
West Coast Invest består av Spar Kjøp, Spar Shipping og West Coast Invest Eiendom. Konsernet tjente 818 millioner kroner i fjor, en vekst på 65 prosent fra året før.
På lederplass skriver Trygve Hegnar om tollkrigen til president Donald Trump. Norge slapp unna med 15 prosent, samme toll som EU, men ikke alt er klart. Næringsminister Cecilie Myrseth hevder at Norge fortsatt forhandler med USA og Trump.
USA har mer enn nok med Kina, som ser ut til å ha fått et lite overtak på Trump. Trump – i egne øyne verdens beste forhandler – får det ikke helt til, skriver Hegnar.