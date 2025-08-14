Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne flatt, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at børsåret 2025 er godt inne i andre halvdel, og at det så langt har vært et av de beste på lang tid. På tvers av regioner har særlig de asiatiske og europeiske børsene levert sterke resultater.

«De amerikanske indeksene har også levert solid avkastning, mye takket være fortsatt momentum innen teknologisektoren og AI-relaterte selskaper. Men denne uken har bildet skiftet noe: små- og mellomstore selskaper har hatt et tydelig comeback. Russell 2000-indeksen, som i stor grad består av selskaper med høyere renteeksponering og lavere markedsverdi, har steget henholdsvis 3 -og 2 prosent de siste to dagene», skriver han.

Analytikeren påpeker at bakgrunnen er økende forventninger om at den amerikanske sentralbanken kan komme med sitt første rentekutt allerede i september.

«Tre måneder på rad med svake tall fra Nonfarm Payrolls, et oljeprisfall på rundt 7 % siste måned, samt stabil utvikling i inflasjonen, gir grobunn for spekulasjonene. Markedet priser nå inn en overveiende sannsynlighet for et kutt på 25 basispunkter neste måned», skriver Berntsen videre.

I dag rettes også blikket mot Norges Bank, som holder rentemøte.

«Etter rentekuttet i juni signaliserte banken ytterligere lettelser i løpet av året. Markedet forventer ingen endring i dag, men ser for seg et nytt kutt i løpet av høsten. Norges Bank må balansere behovet for å stimulere økonomien mot risikoen for en svekket kronekurs, som kan trigge nytt inflasjonspress i Norsk økonomi», avslutter Berntsen.

Asia

I kjølvannet av nye rekorder på Wall Street onsdag kveld, er det torsdag morgen blandet stemning på børsene i Asia.

I Japan har stemningen snudd etter et seks dager langt rally. Nikkei faller nå 1,36 prosent, etter å ha stengt i all-time high onsdag. Den bredere Topix-indeksen er ned 1,14 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes derimot 0,20 prosent, CSI 300 klatrer 0,54 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller marginale 0,06 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er torsdag morgen opp 0,50 prosent til 65,96 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,51 prosent på 62,97 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,87 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Onsdag snudde Nasdaq fra rødt til grønt, og endte opp 0,14 prosent til 21.713,14. S&P 500 gikk opp 0,32 prosent til 6.466,58. Dow Jones gjorde det best med en oppgang på 1,04 prosent til 44.922,27.

Dermed stenger både S&P 500 og Nasdaq igjen på nye rekordnivåer. S&P 500 bikket 6.480,28 og Nasdaq nådde intradag topp på 21.803,75.

Kun to av de syv Magnificent 7-selskapene - Apple og Amazon - steg.

Sistnevnte, som gikk opp 1,4 prosent, annonserte onsdag at de skal starte med hjemlevering av fersk mat samme dag i mer enn 1.000 amerikanske byer. Det sendte Walmart-aksjen ned 2,5 prosent, mens matleveringsselskapet Instacart snublet hele 12 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,2 prosent før den sluttet på 1.626,56 poeng.

Aasulv Tveitereid, Varner-brødrene, Peter Hermanrud og Edvin Austbø er alle storaksjonærer i Nordic Semiconductor, og kunne glede seg over at aksjen klatret 14,1 prosent til 159,10 kroner etter onsdagens resultatfremleggelse.

Hexagon Composites la på seg 6,2 prosent og sluttet på 19,50 kroner. Tirsdag kveld ble det kjent at Hexagon Agility har mottatt en ordre på drivstoffsystemer til 100 lastebiler fra Mexicos største lastebilselskap, Trayecto. Torsdag presenterer Hexagon sine kvartalstall.