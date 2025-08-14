Anbefaler seks nordiske favoritter

Swedbank er torsdag ute med en oppdatering av sin «Nordiska Favoriter»-portefølje, som består av nordiske aksjer basert på analyser fra Kepler Cheuvreux – Swedbanks samarbeidspartner på aksjeanalyse.

Det Oslo Børs-noterte IT-selskapet Atea trekkes frem som en klar kjøpskandidat, med kursmål 167 kroner, en oppside på 18,4 prosent fra dagens kurs.

– Ateas sterke markedsposisjon, diversifiserte kundebase og stabile inntektsstrømmer fra offentlig sektor skaper et solid grunnlag for langsiktig vekst, skriver analytiker Håkon Nelson i Kepler Cheuvreux.

Veksten ventes å være drevet av høyere forsvarsbudsjetter, utfasing av Windows 10 og økte investeringer i kunstig intelligens og cybersikkerhet. Ifølge analytikeren estimeres resultat pr. aksje (EPS) å øke med 23 prosent årlig i perioden 2025 til 2027.

Liker Europris

Den danske logistikkgiganten DSV trekkes også frem som et toppvalg, med en estimert oppside på 34,8 prosent og kursmål 2.000 danske kroner. Det pekes på sterk vekst, solid kontantstrøm og betydelige synergier fra oppkjøpet av DB Schenker, som ventes å bidra med om lag ni milliarder danske kroner innen 2028, ifølge analytiker Marc Zeck.

Europris beholder også plassen sin i porteføljen.

– I et marked preget av prisbevisste forbrukere fremstår lavprissegmentet fortsatt attraktivt. Europris drar i tillegg nytte av strategiske innkjøpsavtaler, skriver analytiker Nelson.

Aksjen har en estimert oppside på 9 prosent, og kombinerer høy direkteavkastning med forventet EPS-vekst på 31 prosent i 2026.

Ser stor oppside i Novo

Legemiddelselskapet Lundbeck skiller seg ut med en estimert oppside på hele 68,6 prosent. Kursmålet er satt til 60 danske kroner.

– Vyepti og Rexulti driver den kortsiktige veksten, mens Bexicaserin og Anti-PACAP kan skape betydelig verdi på lengre sikt, skriver analytiker Jon Berggren.

Selskapet handles til rabatt sammenlignet med konkurrentene, og har både sterk pipeline og stabil kontantstrøm.

Novo Nordisk er selskapet med størst markedsverdi i utvalget, og har en estimert oppside på 93,3 prosent.

– Til tross for prispress i USA er selskapet godt posisjonert, med sterk pipeline og global etterspørsel etter GLP-1-behandlinger, noterer analytiker David Evans.

– På dagens nivå handles aksjen til EV/Ebit 10x og P/E 12,0x for 2025e – en betydelig rabatt mot historisk snitt (EV/Ebit 20x). For 2028e ventes aksjen å handles til P/E 11,6x, på linje med sektorsnittet, til tross for høyere inntjeningsvekst, heter det videre.

Valmet, som leverer produksjonsutstyr til papirindustrien, trekkes frem for sin robuste ordrebok og forventede marginforbedringer.

– Vi ser at Ebita-marginen vil stige fra 11 prosent i 2024 til 14 prosent i 2026e, skriver analytiker Johan Eliason.