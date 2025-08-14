Oslo Børs stiger torsdag formiddag.

Kl. 11.12 står hovedindeksen i 1.632,16, opp 0,34 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Kvartalsrush

Grytidlige torsdag morgen la robotlagerselskapet AutoStore frem resultater for andre kvartal, noe som blåste bort analytikernes forventninger. Aksjen stiger nå 32,46 prosent til 8,86 kroner.

– Homerun, skrev investor Ulf Huse på X etter tallslippet.

«Hvis vi antar at salget i tredje og fjerde kvartal blir som i andre kvartal, vil omsetningen for året ende på 490 millioner dollar – 14 prosent over konsensus. Gjør vi det samme for ebitda, altså legger til grunn 64 millioner dollar i kvartalet, vil ebitda i 2025 bli 213 millioner dollar», skriver meglerhuset ABG i en oppdatering til kundene.

Også biotekselskapet ArcticZymes stiger voldsomt på høy omsetning etter kvartalstall, og er nå opp 34,90 prosent til 25,90 kroner. Omsetningen steg 5 prosent fra 27,5 til 28,9 millioner kroner, mens driftsresultatet ble doblet fra 1 til 2 millioner kroner.

Pexip har også en solid dag på børsen, og klatrer 4,75 prosent til 61,70 kroner. Selskapet leverte noe lavere omsetning enn ventet i andre kvartal, mens justert EBITDA knuste forventningene.

Hexagon Composite, som har steget fem dager på rad og endte onsdagen opp 6,2 prosent, raser nå 13,44 prosent til 16,88 kroner etter sine tall.

Kundene fortsetter å svikte selskapet, som ikke vil gjenoppta guidingen etter et andre kvartal langt under konsensus.

Også Norbit åpnet ned, men styrkes nå 0,96 prosent til 200,50 kroner. Selskapet leverte noe svakere enn ventet på topplinjen, men hever guidingen for året. Forsvarssegmentet hadde tresifret vekst.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er torsdag morgen opp 0,34 prosent til 65,85 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,40 prosent på 62,91 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 65,87 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor er ned 0,72 prosent til 248,70 kroner, mens Aker BP svekkes 1,42 prosent til 242,60 kroner. Vår Energi faller 0,73 prosent til 33,84 kroner.