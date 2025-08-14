Oslo Børs går mot oppgang torsdag ettermiddag. Hovedindeksen er i 14.30-tiden opp 0,2 prosent.

Børsen går dermed mot sin tredje dag på rad med oppgang. Hittil i år er hovedindeksen opp 14,4 prosent.

Oljeprisene stiger torsdag ettermiddag. Oktober-kontrakten for Brent-oljen er opp 0,5 prosent til 65,95 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 0,5 prosent til 62,99 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag sto Brent-oljen i 65,87 dollar fatet.

De europeiske gassprisene (Dutch TTF) er ned 1,6 prosent til 32,10 euro pr. MWh.

Før møtet mellom USA og Russlands presidenter Donald Trump og Vladimir Putin tror Citi at oljeprisen i verste fall kan falle mot høyt 50-tall – men også stige 20–25 prosent.

Equinor faller 1,0 prosent. Vår Energi er ned 0,4 prosent. Aker BP er ned 1,6 prosent.

Aller mest omsatt torsdag er imidlertid AutoStore , som dessuten stiger hele 27,5 prosent. Lagerautomatiseringsselskapet har fremlagt langt bedre andrekvartalstall enn ventet . Kursrallyet betyr kjempegevinst for flere kjente investorer . «Homerun,» skriver investor Ulf Huse på X etter tallslippet.

Høyt i omsetningstoppen er også Hexagon Composites , men aksjen stuper 11,9 prosent. Selskapet har torsdag rapportert om svakere topplinje og inntjening i andre kvartal – dessuten var kvartalstallene langt svakere enn ventet.

– Det er brutalt når selskaper skuffer om dagen, sier ABG-analytiker Daniel Vårdal Haugland.

Nordic Semiconductor stiger nye 2,1 prosent. Onsdag føk halvlederselskapet opp 14,1 prosent på Oslo Børs etter å ha presentert sterkere kvartalstall enn ventet , og dermed kunne kjente investornavn som Aasulv Tveitereid, Varner-brødrene, Peter Hermanrud og Edvin Austbø alle juble.

Ellers i omsetningstoppen er DNB opp 0,5 prosent, Kongsberg Gruppen stiger 0,9 prosent, mens tankrederiet Frontline stiger 0,9 prosent. Norwegian stiger 0,7 prosent.

Pexip klatrer 5,1 prosent torsdag. Selskapets omsetning i andre kvartal var noe svakere enn ventet, men justert ebitda-resultat knuste konsensus.

Norbit oppnådde også noe svakere omsetning enn ventet i andre kvartal, men selskapet oppjusterer guidingen. På Oslo Børs er belønningen en kursoppgang på 0,3 prosent.