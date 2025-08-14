Innen bilfrakt faller Höegh Autoliners 1,7 prosent, mens Wallenius Wilhelmsen er ned 2,8 prosent.
Moreld faller 8,1 prosent torsdag, til tross for at oljeserviceselskapet har lagt frem sterke halvårstall og oppjusterte forventninger for helåret.
ArcticZymes Technologies fyker opp hele 25,0 prosent torsdag ettermiddag. Bioteknologiselskapet har meldt om en omsetningsvekst på 5 prosent til 28,9 millioner kroner og en økning på 50 prosent i driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) – til 3,9 millioner kroner. Resultatveksten reflekterer de kommersielle fremskrittene, ifølge selskapet.
Navamedic faller imidlertid 5,8 prosent etter sine kvartalstall. Omsetningen falt fra 277,2 til 269,3 millioner kroner, og resultatet før skatt viser minus 1,8 millioner.
Emballasjeselskapet Elopak har rapportert om noe lavere inntekter enn ventet i andre kvartal. Aksjen er ned 2,1 prosent.
Entreprenørkonsernet Veidekke økte både inntekter og resultat i andre kvartal, men aksjen faller 2,0 prosent.
Infrastrukturselskapet NRC Group stiger 4,1 prosent. Torsdagens kvartalsrapport viser at inntektene ble økt fra 1,75 til 1,76 milliarder kroner i andre kvartal, mens driftsresultatet ble snudd fra minus 742 millioner til pluss 60 millioner. Ordrereserven er samtidig økt vesentlig – til drøyt 9 milliarder kroner.
Olav Thon Eiendomsselskap faller 2,9 prosent. Bunnlinjen ble økt betydelig i andre kvartal.
Kraft Bank stiger 3,5 prosent. Banken økte overskuddet til 16,6 millioner kroner i andre kvartal, fra 2,6 millioner i samme periode i fjor, og resultatet så langt i år er allerede større enn hele fjorårets. Bjørn Maaseide åpner nå for salg etter at Kraft Bank har steget 37 prosent så langt i år.
Axactor faller 1,6 prosent. Inkassoselskapet har torsdag meldt om 7 prosents økning i ebitda-resultatet i andre kvartal, til 33 millioner euro, mens bunnlinjen ble økt med 3 millioner til 7 millioner euro.
IT-selskapet Webstep faller 1,7 prosent etter sine kvartalstall. I andre kvartal falt inntektene 6,3 prosent til 215,0 millioner kroner, mens driftsresultatet var stabilt på 19,0 millioner.
Induct er uendret. Selskapets andrekvartalstall viser et ebitda-resultat på 3,35 millioner kroner, ned fra 3,73 millioner i andre kvartal i fjor.
Utdanningskonsernet Lumi Gruppen hadde 11 prosents inntektsvekst til 235,9 millioner kroner i andre kvartal, mens driftsresultatet ble styrket med 14 prosent til 27,8 millioner. Aksjen er opp 1,2 prosent.
Atea er trukket frem som en klar kjøpskandidat av Swedbank. Meglerhuset har samtidig beholdt Europris i sin «Nordiska Favoriter»-portefølje. Atea stiger torsdag 0,3 prosent, Europris stiger 0,4 prosent.
Wilh. Wilhelmsen Holding la frem sine andrekvartalstall etter Oslo Børs' stengetid onsdag. Rapporten viser et resultat pr. aksje på 5,95 dollar, som er selskapets høyeste noensinne. Kursreaksjonen torsdag er imidlertid beskjeden: Aksjen er ned 1,3 prosent.