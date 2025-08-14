Tech og helse til himmels – «brutalt» fall for industriaksje

Resultatrush preger handelen på Oslo Børs torsdag ettermiddag.

Oslo Børs går mot oppgang torsdag ettermiddag. Hovedindeksen er i 14.30-tiden opp 0,2 prosent.

Børsen går dermed mot sin tredje dag på rad med oppgang. Hittil i år er hovedindeksen opp 14,4 prosent.

Oljeprisene stiger torsdag ettermiddag. Oktober-kontrakten for Brent-oljen er opp 0,5 prosent til 65,95 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 0,5 prosent til 62,99 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag sto Brent-oljen i 65,87 dollar fatet.

De europeiske gassprisene (Dutch TTF) er ned 1,6 prosent til 32,10 euro pr. MWh.

Før møtet mellom USA og Russlands presidenter Donald Trump og Vladimir Putin tror Citi at oljeprisen i verste fall kan falle mot høyt 50-tall – men også stige 20–25 prosent.

Equinor faller 1,0 prosent. Vår Energi er ned 0,4 prosent. Aker BP er ned 1,6 prosent.

Aller mest omsatt torsdag er imidlertid AutoStore , som dessuten stiger hele 27,5 prosent. Lagerautomatiseringsselskapet har fremlagt langt bedre andrekvartalstall enn ventet . Kursrallyet betyr kjempegevinst for flere kjente investorer . «Homerun,» skriver investor Ulf Huse på X etter tallslippet.

Høyt i omsetningstoppen er også Hexagon Composites , men aksjen stuper 11,9 prosent. Selskapet har torsdag rapportert om svakere topplinje og inntjening i andre kvartal – dessuten var kvartalstallene langt svakere enn ventet.

– Det er brutalt når selskaper skuffer om dagen, sier ABG-analytiker Daniel Vårdal Haugland.

Nordic Semiconductor stiger nye 2,1 prosent. Onsdag føk halvlederselskapet opp 14,1 prosent på Oslo Børs etter å ha presentert sterkere kvartalstall enn ventet , og dermed kunne kjente investornavn som Aasulv Tveitereid, Varner-brødrene, Peter Hermanrud og Edvin Austbø alle juble.

Ellers i omsetningstoppen er DNB opp 0,5 prosent, Kongsberg Gruppen stiger 0,9 prosent, mens tankrederiet Frontline stiger 0,9 prosent. Norwegian stiger 0,7 prosent.

Pexip klatrer 5,1 prosent torsdag. Selskapets omsetning i andre kvartal var noe svakere enn ventet, men justert ebitda-resultat knuste konsensus.

Norbit oppnådde også noe svakere omsetning enn ventet i andre kvartal, men selskapet oppjusterer guidingen. På Oslo Børs er belønningen en kursoppgang på 0,3 prosent.

Innen bilfrakt faller Höegh Autoliners 1,7 prosent, mens Wallenius Wilhelmsen er ned 2,8 prosent.

Moreld faller 8,1 prosent torsdag, til tross for at oljeserviceselskapet har lagt frem sterke halvårstall og oppjusterte forventninger for helåret.

ArcticZymes Technologies fyker opp hele 25,0 prosent torsdag ettermiddag. Bioteknologiselskapet har meldt om en omsetningsvekst på 5 prosent til 28,9 millioner kroner og en økning på 50 prosent i driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) – til 3,9 millioner kroner. Resultatveksten reflekterer de kommersielle fremskrittene, ifølge selskapet.

Navamedic faller imidlertid 5,8 prosent etter sine kvartalstall. Omsetningen falt fra 277,2 til 269,3 millioner kroner, og resultatet før skatt viser minus 1,8 millioner.

Emballasjeselskapet Elopak har rapportert om noe lavere inntekter enn ventet i andre kvartal. Aksjen er ned 2,1 prosent.

Entreprenørkonsernet Veidekke økte både inntekter og resultat i andre kvartal, men aksjen faller 2,0 prosent.

Infrastrukturselskapet NRC Group stiger 4,1 prosent. Torsdagens kvartalsrapport viser at inntektene ble økt fra 1,75 til 1,76 milliarder kroner i andre kvartal, mens driftsresultatet ble snudd fra minus 742 millioner til pluss 60 millioner. Ordrereserven er samtidig økt vesentlig – til drøyt 9 milliarder kroner.

Olav Thon Eiendomsselskap faller 2,9 prosent. Bunnlinjen ble økt betydelig i andre kvartal.

Kraft Bank stiger 3,5 prosent. Banken økte overskuddet til 16,6 millioner kroner i andre kvartal, fra 2,6 millioner i samme periode i fjor, og resultatet så langt i år er allerede større enn hele fjorårets. Bjørn Maaseide åpner nå for salg etter at Kraft Bank har steget 37 prosent så langt i år.

Axactor faller 1,6 prosent. Inkassoselskapet har torsdag meldt om 7 prosents økning i ebitda-resultatet i andre kvartal, til 33 millioner euro, mens bunnlinjen ble økt med 3 millioner til 7 millioner euro.

IT-selskapet Webstep faller 1,7 prosent etter sine kvartalstall. I andre kvartal falt inntektene 6,3 prosent til 215,0 millioner kroner, mens driftsresultatet var stabilt på 19,0 millioner.

Induct er uendret. Selskapets andrekvartalstall viser et ebitda-resultat på 3,35 millioner kroner, ned fra 3,73 millioner i andre kvartal i fjor.

Utdanningskonsernet Lumi Gruppen hadde 11 prosents inntektsvekst til 235,9 millioner kroner i andre kvartal, mens driftsresultatet ble styrket med 14 prosent til 27,8 millioner. Aksjen er opp 1,2 prosent.

Atea er trukket frem som en klar kjøpskandidat av Swedbank. Meglerhuset har samtidig beholdt Europris i sin «Nordiska Favoriter»-portefølje. Atea stiger torsdag 0,3 prosent, Europris stiger 0,4 prosent.

Wilh. Wilhelmsen Holding la frem sine andrekvartalstall etter Oslo Børs' stengetid onsdag. Rapporten viser et resultat pr. aksje på 5,95 dollar, som er selskapets høyeste noensinne. Kursreaksjonen torsdag er imidlertid beskjeden: Aksjen er ned 1,3 prosent.

