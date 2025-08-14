Statistikken viser at de 15 mest verdifulle bankene i Europa i gjennomsnitt krever at deres ansatte skal være på kontoret 3,4 dager i løpet av en arbeidsuke, melder Bloomberg. Kun syv av bankene krever oppmøte minst fire dager i uken, og ingen krever oppmøte alle fem dagene.

Tilsvarende tall i USA viser at de 15 mest verdifulle bankene i gjennomsnitt krever at deres ansatte er på kontoret 4,2 dager i løpet av uken. I USA krever syv av bankene oppmøte på kontoret alle fem dagene.

Blant annet krever JP Morgan-sjef Jamie Dimon at hans ansatte møter opp på kontoret fem dager i uken. I februar ba han de ansatte om å «ikke kaste bort tid» med underskriftskampanjer mot vedtaket.

«Jeg støtter fullt ut deres rett til å ikke ville komme på kontoret hver dag. Men, du kommer ikke til å diktere hva JP Morgan skal gjøre», sa Dimon i et intervju i ettertid.

Den geografiske forskjellen ses i sammenheng med europeiske bankers høylydte klaging over sin konkurranseulempe, og at deres aksjekurser henger bak både sine amerikanske motparters kurser, samt etter sine egne bokførte verdier.

Blant de amerikanske bankene stikker Citi seg ut med dets lave oppmøtekrav på kun tre dager i løpet av uken. I tillegg gir banken de ansatte to såkalte bonusuker i august, hvor de ansatte kan jobbe fra hvor de vil.

Det kan vise seg å være en god strategi for hvordan banker skal tiltrekke seg og beholde banktalenter. Ved å være fleksible kan de tiltrekke seg de store talentene som er på jakt etter fleksibiliteten. Citi bekrefter ikke at det er en uttalt strategi.

Det bekrefter imidlertid den spanske banken BBVA, som er en av Europas mest profitable banker. Den krever kun oppmøte to dager i uken og bekrefter at det er en måte å hente inn og holde fast på talenter.