Nye makrotall senker New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent, Dow Jones er ned 0,5 prosent mens S&P 500 har falt 0,4 prosent.

«Børsåret 2025 er godt inne i andre halvdel, og så langt har året vært et av de beste på lang tid. På tvers av regioner har særlig de asiatiske og europeiske børsene levert sterke resultater. De amerikanske indeksene har også levert solid avkastning, mye takket være fortsatt momentum innen teknologisektoren og AI-relaterte selskaper», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en oppdatering.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,26 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,6 prosent til 15,16.

Makro

Amerikanske produsentpriser viser at oppgangen i amerikansk inflasjon i det siste kan være varig og til og med kan være i ferd med å skyte fart. Nå viser torsdagens tall at produsentprisene hadde en månedsvekst på 0,9 prosent i juli, godt over forventningene på 0,2 prosent. Det sender årstakten opp til 3,3 prosent for PPI og 3,7 prosent for kjerne-PPI.

– Dette er en liten vekker til dem som tror på et dobbeltkutt fra Fed. Det er ikke bare å lene seg tilbake, og si at inflasjonen er moderat, og vi har også andre tegn på at prisveksten tar seg opp, understreker sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Hov tror at Fed nøyer seg med et vanlig rentekutt på 25 basispunkter i september.

Nye tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA var 224.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 228.000 søkere.