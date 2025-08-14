Trumps tollavgifter tynger

Tirsdag viste en rapport at USAs kjerneinflasjon steg til det høyeste nivået på fem måneder, og torsdag kom det overraskende høye produsentpristall fra landet. Den årlige veksten utgjorde 3,3 prosent, og dessuten ble juninivået revidert opp til 2,4 prosent. For kjerneversjonen av PPI, som ekskluderer matvarer og energi, var økningen 3,7 prosent. Begge konsensusestimatene lå på 2,5 prosent.

Annen statistikk avdekket at eurosonens industriproduksjon er opp med fattigslige 0,2 prosent på et år, mot ventet 1,7 prosent. Utviklingen i juli var verst for ikke-varige forbruksgoder, som mat- og drikkevarer, klær, sko og legemidler.

Ved firetiden var Stoxx 600-indeksen likevel opp med 0,2 prosent, mens amerikanske S&P 500 hadde tapt like mye. Børstaperne i vår del av verden inkluderte tyske Thyssenkrupp, der aksjekursen stupte rundt 9 prosent. Industrikonsernet jekket opp sitt anslag for dette regnskapsårets inntektsfall fra 0–3 prosent til 5–7 prosent. Årsaken er svakere global etterspørsel, særlig i segmentene bildeler, maskiner og byggematerialer – hovedsakelig grunnet Trumps nye tollavgifter. I tillegg skuffet Thyssenkrupps driftsresultat i kvartalet som ble avsluttet 30. juni.

I USA var Deere, som blant annet produserer tunge bygge- og jordbruksmaskiner, ned med godt over 6 prosent. Selskapet slo analytikernes inntekts- og inntjeningsforventninger i det seneste kvartalet, men omsetningsfallet på nesten 9 prosent ga liten grunn til jubel. Dessuten nedjusterte ledelsen prognosen for dette regnskapsårets nettoresultat fra «opptil 5,5 milliarder dollar» til «opptil 5,25 milliarder dollar». Igjen fikk Trumps nye tollavgifter mye av skylden. Andre utfordringer er lavere priser på jordbruksprodukter, at mange bønder velger å leie – heller enn å eie – dyre maskiner, samt at uvanlig mange maskiner nå er tilgjengelige i bruktmarkedet.

For øvrig stupte Tapestry, som blant annet eier merket Coach, 16 prosent. Luksuskonglomeratet anslår at høyere tollsatser vil krympe driftsresultatet med 160 millioner dollar i det inneværende regnskapsåret og nedjusterte følgelig sin inntjeningsprognose.