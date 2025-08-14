Rødt på Wall Street: Nasdaq henter seg inn etter svake produsentpriser

Ved 21-tiden har både Nasdaq og S&P 500 hentet inn fallet fra tidligere på dagen, og ligger helt flatt. Dow Jones er ned 0,07 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,295 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,6 prosent til 14,87.

Amerikanske produsentpriser viser at oppgangen i amerikansk inflasjon i det siste kan være varig og til og med kan være i ferd med å skyte fart. Nå viser torsdagens tall at produsentprisene hadde en månedsvekst på 0,9 prosent i juli, godt over forventningene på 0,2 prosent. Det sender årstakten opp til 3,3 prosent for PPI og 3,7 prosent for kjerne-PPI.

– Dette er en liten vekker til dem som tror på et dobbeltkutt fra Fed. Det er ikke bare å lene seg tilbake, og si at inflasjonen er moderat, og vi har også andre tegn på at prisveksten tar seg opp, understreker sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Hov tror at Fed nøyer seg med et vanlig rentekutt på 25 basispunkter i september.

Nye tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA var 224.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 228.000 søkere.

Aksjer

AI-startupen Cohere er verdsatt til 6,8 milliarder dollar i en ny finansieringsrunde, melder Bloomberg. Selskapet har spesialisert seg på større språkmodeller og AI-produkter for regulerte bransjer, inklusive finans, helse, industri og energi, men også offentlig sektor. På eiersiden er blant annet Nvidia og AMD Ventures

Nå har det hentet 500 millioner dollar i ny finansiering – tilsvarende 5,1 milliarder kroner. Radical Ventures og Inovia Capital er ledende investorer i den nye finansieringsrunden, og Nvidia og AMD Ventures deltok også.

AMD viste styrke onsdag, men faller tilbake 2 prosent torsdag. Nvidia er opp 0,2 prosent.

Ellers er Apple flat, mens Tesla faller 1,5 prosent. Microsoft er opp 0,1 prosent, mens Meta er opp 0,4 prosent. Alphabet er opp 0,6 prosent, mens Amazon fortsetter oppgangen fra onsdag og stiger 3,2 prosent.