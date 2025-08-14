Phil Knight grunnla Nike sammen med Bill Bowerman i 1964, og var sentral i selskapet som sjef og styreleder i 52 år frem til han gikk av i 2016. Fra noteringen i 1980 og hans avgang steg aksjekursen med 30.000 prosent, og selskapet er i dag verdt 110 milliarder dollar

Knight-familien er selv god for 35 milliarder dollar, og er kjent for å donere betydelige summer til veldedighet. De har gjennom årene donert mer enn 3,6 milliarder dollar til filantropi, ifølge CNBC.

Deres seneste donasjon er på hele 2 milliarder dollar, eller 20,5 milliarder kroner. Det går til Knight Kreftinstitutt ved Oregon Helse- and Forskningsuniversitet, og er den største enkeltdonasjonen til et universitet eller helseinstitusjon noensinne.

Formålet er å øke fokuset på kreftforskning og -behandling, samt behandling av pasienter. Det er en del av et prosjekt ledet av Dr. Brian Druker, en pioner innen kreftforskning.

«Vi er svært takknemlige for å kunne investere i neste steg av Drukers revolusjonerende visjon for kreftforsning, diagnose, behandling, og - en dag - utryddelse», sier Phil og hans kone Penny i en uttalelse.