Torsdag stengte Nasdaq stengte ned 0,01 prosent. S&P 500 endte opp 0,03 prosent. Dow Jones endte ned 0,02 prosent.

På tross av små utslag: S&P 500 stengte nok en gang på sitt høyeste nivå noensinne, etter å ha satt nye rekorder hver eneste dag denne uken.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,295 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 2,5 prosent til 14,83.

Amerikanske produsentpriser viser at oppgangen i amerikansk inflasjon i det siste kan være varig og til og med kan være i ferd med å skyte fart. Nå viser torsdagens tall at produsentprisene hadde en månedsvekst på 0,9 prosent i juli, godt over forventningene på 0,2 prosent. Det sender årstakten opp til 3,3 prosent for PPI og 3,7 prosent for kjerne-PPI.

– Dette er en liten vekker til dem som tror på et dobbeltkutt fra Fed. Det er ikke bare å lene seg tilbake, og si at inflasjonen er moderat, og vi har også andre tegn på at prisveksten tar seg opp, understreker sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Hov tror at Fed nøyer seg med et vanlig rentekutt på 25 basispunkter i september.

Nye tall fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA var 224.000 personer i forrige uke. Ifølge Trading Economics var det ventet 228.000 søkere.

Aksjer

Intel bykset mot slutten av handelsdagen, og endte opp 7,4 prosent etter at Bloomberg meldte at Trump-administrasjonen vurderer å kjøpe seg inn i selskapet. Formålet er å styrke selskapets innenlands produksjonsplaner, deriblant en større fabrikk i Ohio.

Forrige uke kalte president Donald Trump konsernsjef Lip-Bu Tan i Intel «sterkt forvirret» og krevde umiddelbar resignasjon. Bakgrunnen var et brev fra den republikanske senatoren Tom Cotton som stilte spørsmål ved Tans tidligere forretningsforbindelser i Kina.

Få dager senere gjorde president en helomvendig, og kalte Tan en «suksess». Det skjedde etter et møte mellom Tan og presidenten, samt handelsminister Howard Lutnick og finansminister Scott Bessent. Det var på dette møtet planene om å kjøpe seg inn i selskapet ble diskutert.

Ellers var det begrenset med nyheter i de største teknologiaksjene torsdag, men fem av de syv Magnificent 7-aksjene stengte likevel i grønt.

Nvidia gikk opp 0,3 prosent, Apple endte ned 0,1 prosent, mens Tesla falt 1 prosent. Microsoft endte opp 0,4 prosent, mens Meta gikk opp 0,3 prosent. Alphabet stengte opp 0,5 prosent, mens Amazon fortsatte oppgangen fra onsdag og steg 3 prosent.

AMD viste styrke onsdag, men falt tilbake 1,6 prosent torsdag.