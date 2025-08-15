Toneangivende børser i Asia- og Stillehavsregionen trekker stort sett opp fredag.

I Tokyo stiger Nikkei 1,4 prosent og den bredere Topix-indeksen 1,3 prosent. Hang Seng i Hongkong er et unntak så langt og faller over prosenten.

Shanghai Composite-indeksen stiger 0,5 prosent, Taiwan-børsen 0,6 prosent og Sydney-børsen 0,4 prosent.

Børsene i Seoul holder stengt grunnet helligdagsmarkering.

Kina mister momentum

Utviklingen skjer etter makrotall som viser at Kinas økonomi mistet momentum i juli.

Detaljhandelen steg 3,7 prosent på årsbasis, langt under Trading Economics-konsensus på 4,6 prosent – og ned fra 4,8 prosent måneden før.

Industriproduksjonen steg 5,7 prosent på årsbasis, mot forventet 5,9 prosent. Veksten er den svakeste siden november i fjor.

Japansk BNP overrasker

Investeringen i realkapital klatret 1,6 prosent i perioden januar-juli sammenlignet med samme periode i fjor, mot forventet 2,7 prosent. Dette var ned fra 2,8 prosent i perioden januar-juni. Det er verdt å merke seg at eiendomsinvesteringer skilte seg negativt ut ved å falle 12 prosent i løpet av årets første syv måneder.

I Japan viser fredagens tall 0,3 prosent BNP-vekst fra første til andre kvartal, mer enn forventede 0,1 prosent og over veksten fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år – som også var 0,1 prosent.

På årsbasis var BNP-veksten 1,2 prosent i andre kvartal, ned fra 1,8 prosent i kvartalet før.